تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان نتائج الامتحانات الرسمية .. محدث

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان نتائج الامتحانات الرسمية، يعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس نتائج الدورة الأولى للامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني للشهادتين B P و B T البروفيه المهنية والبكالوريا المهنية ، وذلك في مؤتمر صحافي يعقده عند العاشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل الواقع فيه 30/7/2018 في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه .

ومن المتوقع أن يحدد في المؤتمر الصحافي مواعيد صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادتي الإمتياز الفني T S والإجازة الفنية L T .

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