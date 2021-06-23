تراند اليوم : تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018 .. تنسيق مرحله تالته 2018

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018 ،يستعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات المصرية ببدء تقديم طلبات تنسيق الثانوية العامة 2018 للإلتحاق بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد 2018-2018، والذي من المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر القادم .

ومن المعروف أن تتائج تنسيق الثانوية العامة تتفاوت من عام إلى آخر، نظراً لإختلاف معدلات النجاح ومتوسط درجات الطلاب، ففي حال كان متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي عالية، فإن التنسيق يحتاج إلى درجات أعلى، كما تختلف درجات التنسيق من محافظة إلى أخرى، حسب المعدل الكلي لطلبة وطالبات المحافظة .

تنسيق القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2018 بجميع المحافظات المصرية

تم إعتماد نتيجة تنسيق القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية بإستثناء محافظة بور سيعد التي لم تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية حتى اللحظة .

تنسيق القبول في المحافظات المصرية

محافظة القاهرة: 220 درجة

محافظة كفر الشيخ 220 درجة

محافظة الجيزة: 200 درجة .

محافظة الاسكندرية: 215 .

محافظة الدقهلية: 244 درجة .

محافظة المنيا: 212 درجة .

محافظة القليوبية: 215 درجة .

محافظة الغربية: 234،5 درجة .

محافظة السويس: 220 درجة .

محافظة الإسماعيلية: 215 درجة .

محافظة مرسى مطروح: 205 درجة .

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة .

محافظة اسوان: 215 درجة .

محافظة الاقصر: 195 درجة .

محافظة المنوفية: 220 درجة .

محافظة بني سويف: 215 درجة .

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة

محافظة شمال سيناء: 230 درجة .

محافظة الشرقية: 225 درجة .

محافظة دمياط: 200 درجة .

محافظة قنا: 205 درجة .

محافظة الفيوم: 215 درجة .

محافة اسيوط: 218 درجة .

تنسيق الثانوية العامة 2018 في مصر

وزارة التعليم العالي في مصر أتاحت الفرصة مرة ثانية لكل من لم يستطع تقديم طلب إلكتروني لمكتب تنسيق الثانوية العامة أن يبدأ بذلك بدءًا من اليوم السبت الثالث من فبراير، وحتّى يوم الاثنين، حيثُ سيتمّ الإعلان عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 في وقت قريب من هذه الأيام وأطلقت العديد من التخصصات لكل من طلاب الأدبي والعلمي، وكانت تخصصات الفرع الأدبي التي من الممكن أن يتمّ التسجيل فيها هي:

الفنى التجارى بطنطا

اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

العالى الفندقى بالأقصر إيجوث

اداب انتساب موجه جامعة دمياط

كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الإسكندرية بنين

المعهد العالى للغات بالمنصورة

تربية ش موسيقية الإسماعيلية

الفنى للفنادق المطرية

العالى حاسبات ونظم تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

العالى خدمه اجتماعية بور سعيد

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

تربيه شعبة تربية فنية جامعة السويس

آداب انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة (ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)

عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالى خدمة اجتماعية المنصورة

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

الفنى التجارى بقنا

العالى ترميم الآثار بأبى قير

نوعية موسيقية جامعة دمياط

حقوق انتساب موجه أسوان

العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد الألسن العالى بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

الجزيرة العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

نتيجة تنسيق طلاب الشعبة العلمية الثانية 2018

هذه هي نتيجة تنسيق طلاب الشعبة العلمية الثانية التي تمّ المصادقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي، حيثُ كل كلية من الكليات تمّ التوصل إلى مفتاح تسجيل ودخول يستحق كل طالب وصل إلى الحد الأدني له أن يحصل على مقعد في هذه الجامعات، ولكنّها ليس كل ما تمّ الإعلان عنه من قبل توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018.

طب بيطرى جامعة السادات 389.5

طب بيطرى بنها 389.5

طب بيطرى الزقازيق 389.5

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 389.5

طب بيطرى أسيوط 389.5

طب بيطرى القاهرة 389.5

طب بيطرى دمنهور 389.5

طب بيطرى الإسكندرية 389.5

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 389.5

طب بيطرى فرع مطروح 389

طب بيطرى فرع الوادي الجديد 389

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 388

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 387.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5

تمريض طنطا 386.5

إعلام القاهرة 385.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 385.5

علوم دمنهور 384.5

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 384.5

تمريض دمنهور 384.5

وافيناكم هنا بكل ما تمّ التوصل إليه من توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018، وفي مقالات أخرى سنوافيكم بالعديد من التوقعات التي سيتمّ الإدلاء بها من قبل مكتب التنسيق في جمهورية مصر العربية أولًا باول.