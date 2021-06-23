تراند اليوم : العثور على جثة "فنان مصري" بعد يومين من وفاته

القاهرة/ الخليج 365

عثر جيران الفنان المصري الشاب مصطفى العلي على جثمانه بمنزله بعد يومين من وفاته, مما أثار صدمة في الوسط الفني المصري بعد اكتشاف رحيله .

وأعلن عدد كبير من الفنانين الشباب أصدقاء الراحل، خبر وفاته حيث كتبت الفنانة إنجي خطاب عبر حسابها على "فيسبوك" لتؤكد أن مصطفى العلي توفي منذ يومين في منزله وهو نائم، ولم يشعر به أحد إلا بعد يومين، حينما شعر جيرانه بأن هناك رائحة تخرج من منزله، وهو ما دفع الجيران إلى طرق باب المنزل إلا أن أحداً لم يرد، فقاموا بتحطيم الباب ليكتشفوا وفاته، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة.

مصطفى العلي شارك في عدد من الأعمال، أبرزها "شهادة ميلاد" و"خلف الله"، والجزء الأخير من مسلسل "ليالي الحلمية"، فيما كان ظهوره الأخير من خلال مسلسل "البارون"، وتسبب رحيله في صدمة زملائه