الارشيف / منوعات

تراند اليوم : الاستحمام بالمياه الساخنة لإنقاص الوزن الزائد ... لماذا ؟؟

0 نشر
0 تبليغ

بيروت/ الخليج 365

إذا كنت تريدين التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة، لكنك لا تحبين أو لا تملكين الوقت الكافي لممارستها، إليك هذا الخبر السار: استحمي كل يوم بالمياه الساخنة وتخلصي من الوحدات الحرارية تماماً كما لو مارست التمارين المعتدلة.

فقد أظهرت دراسة بريطانية جديدة تأثير المياه الساخنة في معدل السكر في الدم، وفي مقدار الطاقة التي يستهلكها الجسم. وتبين أن المكوث لمدة ثلاثين دقيقة في مغطس مليء بالمياه الساخنة يحرق قرابة 140 وحدة حرارية، أي ما يوازي ركوب الدراجة الهوائية للمدة نفسها.

المصدر/ بولد سكاي

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا