تراند اليوم : شاهد: لحظات رعب على جبل إندونيسي "ضربة زلزال"

جاكرتا/ الخليج 365

أظهر شريط فيديو الهلع الذي اجتاح عشرات المتسلقين لجبل رينجاني في جزيرة لومبوك بإندونيسيا، لحظة زلزال قوي، قوته 6.4، ضرب المنطقة، الأحد.

ونزل مئات المتسلقين من الجبل الاثنين، بعد يوم من الزلزال الذي أثار ذعرهم، فيما وقعت الصخور على سفوح البركان، حسب ما أظهرت اللقطات.

وقالت سلطات المتنزه الوطنية إنه جرى إخلاء مسار رئيسي نحو قمة الجبل، البالغ ارتفاعه 3726 مترا، وإن طائرة هليكوبتر تنزل إمدادات لآخرين لا يزالون يحاولون الوصول إلى بر الأمان.

وقال أجونغ براموجا، وهو مسؤول عن إدارة الكوارث في منطقة نوساتنغارا الغربية: "يوجد نحو 500 متسلق. نتوقع أن يصلوا إلى سفح الجبل نحو الساعة الخامسة مساء".

وذكر أن انهيارات أرضية سببها الزلزال تسببت في حصار نحو ستة عند فوهة ثاني أعلى براكين إندونيسيا. ويعمل نحو مئة من أفراد الجيش والشرطة وعمال الإنقاذ لإخلاء المتسلقين، فيما تمشط طائرات الهليكوبتر المنطقة بحثا عن آخرين لا يزالون محاصرين.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى نتيجة زلزال الأحد، الذي تمركز في الشطر الشمالي من لومبوك لكن شعر به أيضا سكان جزيرة بالي إلى الغرب، بلغ 17، وأصيب أكثر من 150 كثير منهم بسبب المباني المنهارة.

المصدر/ سكاي نيوز