تراند اليوم : ((الملاحق)) نتيجه الشهاده الاعداديه الدور الثانى 2018برقم الجلوس اليوم السابع youm7

بدأت مديريات التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية باصدار نتائج الملاحق الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي في مصر للعام 2018 ، والتي يترقب لها طلاب الثالث الاعدادي في جميع المحافظات المصرية.

رابط اليوم السابع نتيجة الملاحق رابط نتيجه الشهاده الاعداديه الدور الثانى 2018برقم الجلوس اليوم السابع

اعتمد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسى الحالي 2017 / 2018، بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وصرح "عايد" بأن عدد المتقدمين للدور الثانى بالصف الثالث الإعدادى بلغ 15655 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية للشهادة الإعدادية العامة بعد الدور الثانى96.51 % ، في حين تقدم لامتحان الدور الثانى للإعدادية المهنية 2127 طالب وطالبة ، وبلغت نسبة النجاح بعد الدور الثانى 93.2%.

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