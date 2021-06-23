تراند اليوم : ((بالاسم)) نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2018 رابط نتائج مسابقة المفتشين 2018 وزارة الديوان الوطني

أعلن الديوان الوطني الجزائر أمس الاحد عن جميع نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة بـ 27 رتية على مستوى مديريات التربية في الجزائر.

فقد أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه تم الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة وهي: (مفتشي مديري مقتصدي مشرفي ناظري مستشار ملحق بالمخبر) على مستوى مديريات التربية.