تراند اليوم : ((بالاسم)) نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2018 رابط نتائج مسابقة المفتشين 2018 وزارة الديوان الوطني

أعلن الديوان الوطني الجزائر أمس الاحد عن جميع نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة بـ 27 رتية على مستوى مديريات التربية في الجزائر.
فقد أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه تم الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة وهي: (مفتشي مديري مقتصدي مشرفي ناظري مستشار ملحق بالمخبر) على مستوى مديريات التربية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت يوم 15 يوليو الجاري امتحان مهني للترقية وبلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات 38014 لشغل 11487 منصب خاص ب27 رتبة.
هذا وبامكانكم الاستعلام عن نتائج مسابقة الامتحانات المهنية للترقية للعام 2018 عبر الرابط التالي لجميع الولايات الجزائرية .
تائج المسابقات المهنية بعنوان 2018 بولاية الطارف عبر الرابط التالي .