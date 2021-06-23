الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تتجاهل والديها ولا تعترف بهما

لم تحتفل الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بعيد الأب الذي يصادف في 21 حزيران – ينويو من كل عامٍ، كما كل النجمات، بل تجاهلت هذا اليوم المقدس الذي يعبر فيه الأولاد عن حبهم للشخص الذي ضحى لأجلهم وأعطاهم الهوية والإسم والكنية.

هيفا لم تعش مثل أي فتاة عادية، أي أنها لم تتعرف إلى والدها محمد وهبي إلا حين أصبحت في سن المراهقة وفي أول لقاء بينهما لم تقل له “بابا” بل “عمو” لأنها لم تعتد على هذه الكلمة منذ طفولتها.

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عاشت طفولتها في مدرسة داخلية كما تقول، وكانت تشتاق لأمها أكثر من والدها الذي كان بعيدًا جدًا عنها، ولم تشعر بحنانه ولا بقربه منه. دون أن تذكر أي مشاكل بين أمها ووالدها الذي طلق والدتها.

تقول إن الله عوّضها بزوج أمها محمد يموت، أي والد أختها رولا_يموت، وربّاها وأعطاها الحنان الذي كانت تريده، وفي إحدى اللقاءات نكرت والدها محمد وهبي، وقالت إن محمد يموت والدها وحبيب قلبها، لكنه حين. مات العام الماضي لم تحضر دفنه ولم تشارك أمه وأختها العزاء ما يعني أنها نكرته هو الآخر.

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لا تقابله أبدًا وعلاقتهما فيها الكثير من الجفاء والبعد كما علاقتها بإبنتها الوحيدة زينب_فياض وبأختها رولا_يموت حتى أنها لا تتعرف على حفيدتيها ولا تتبع المثل الذي قال “ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد”

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في عيد الأب لم توجه هيفا رسالة لا إلى والدها البيولوجي ولا إلى والدها المتوفي محمد يموت الذي رباها وتعب عليها، وتجاهلتهما سويًا رغم أنها في أغلبية مقابلاتها القديمة كانت تقول بأن لمحمد يموت فضل كبير عليها، حتى في وفاته تجاهلته ولم تقدم واجب العزاء لأسرته ولا نعته على السوشيال ميديا.

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