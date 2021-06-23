تراند اليوم : ثمنه 10 ملايين $.. موت أجمل حصان في مصر لأسباب مؤسفة

أوردت وسائل إعلام مصرية خبر نفوق حصان "طاووس محطة الزهراء" أو "البطل أبو الأبطال"، وهو حصان مصري عربي أصيل، مات لأسباب مؤسفة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحصان نفق في اسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة المصرية، بسبب التأخر في علاجه من مرض عابر أصابه قبل أيام.

وأشارت التقارير إلى أن الحصان أصيب منذ فترة "بخراج" داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة، ما تسبب في تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحصان يسمى "تجويد"، وثمنه لا يقل عن 10 ملايين دولار، نظرا لمواصفاته الجمالية الفريدة والنادرة، وكونه من نسب أصيل.