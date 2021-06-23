تراند اليوم : ما هي فوائد اللوز الأخضر للصحة؟

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يعتبر اللوز الجاف والمتعارف عليه مصداً للعديد من المغذيات، هو مصدر للبروتينات، غني بالألياف، وفيتامين E، والدهون الأحادية غير المشبعة. لكن ماذا عن اللوز الأخضر؟ هل له نفس المواصفات؟

يكون اللوز الأخضر يانعاً بملمس طري مخملي، وطعم خفيف يميل الى الحموضة، إنه اللوز الاخضر في مرحلة قبل النضوج. الذي عادة ما يتم تناوله كوجبة خفيفة ولذيذة، قد يرافقها الملح لدى الأغلب.

فوائد اللوز الاخضر

فترة قصيرة هي الفترة التي يتوافر فيها اللوز الأخضر، فهي تكاد لا تتجاوز ال 8 أسابيع، والتي تبدأ عادة مع نهاية شهر اذار ومع بدايات الربيع.

يتواجد اللوز الأخضر بكثرة في منطقة حوض البحر المتوسط و منطقة الشرق الأوسط، ويتم استخدامه على عدة أشكال، فنجده يقدم مع السلطات أو كوجبة خفيفة مع الفواكه والخضار، أو قد يدخل بالطبخ، أو يتم تخليله وحفظه.

وللوز الاخضر عدد من الفوائد التي تعود على الجسم، دعنا نحدثك عنها:

اللوز الأخضر مصدر لمجموعة مميزة من المغذيات

يعد اللوز الأخضر مصدر لكل من البروتينات والألياف الغذائية، والدهون المفيدة وفيتامين E، وهو مصدر لمعدن المنغنيسيوم، وغيره من معادن مهمة مثل الكالسيوم، النحاس الحديد والفسفور، كما أنه يعتبر مصدر لفيتامين B ومجموعة من مضادات الاكسدة.

اللوز الأخضر لتقليل مستويات الكولسترول

تناول اللوز الأخضر بشكل منتظم قد يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم LDL، ويرفع من مستويات الكولسترول الجيد في الجسم HDL، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

اللوز الأخضر لتعزيز صحة القلب

يساعد اللوز بفضل محتواه من المغنيسيوم والمغذيات الأخرى المهمة لصحة القلب مثل الدهون الأحادية الغير مشبعة، في التقليل من خطر الإصابة بالجلطات ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

كما أن مضادات الاكسدة القوية التي يحويها اللوز الأخضر وفيتامين E تساعد في الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب، وتشير بعض الدراسات الى تناول اللوز من ثلاث مرات الى أربعة في الأسبوع قد يساهم في تقليل فرص الإصابة بالجلطة القلبية.

كما يعتبر اللوز الأخضر مصدر لحمض الفوليك الذي يخفض مستويات الهوموسيستين في الجسم، الذي يعد السبب الأساسي في تراكم طبقات الدهون على جدران الأوعية الدموية وبالتالي زيادة خطر انسدادها.

اللوز الأخضر للمساعدة في نزول الوزن

محتوى اللوز الأخضر من الألياف الغذائية يساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، فهو يساهم كبح الشهية وبالتالي التقليل من نسبة السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

على الرغم من كون اللوز غني بالدهون الا انها من النوع الأحادي والغير مشبع، وهي مفيدة في نزول الوزن ان تم تناولها بشكل سليم وبكميات صحيحة.

اللوز الأخضر لتعزيز صحة الجلد

كما اللوز العادي يعتبر اللوز الأخضر معزز لجمال الجلد ولصحته. العديد من المختصون ينصحون باستخدام زيت اللوز الاخضر للاطفال، لانه يعزز من صحة الخلايا الجلدية ونموها لديهم بفضل الدهون المفيدة والمغذيات التي يحويها.

كما وأن محتوى اللوز الأخضر من فيتامين E يجعله مهم للحفاظ على رطوبة الجلد والى جانب محتواه من مضادات الاكسدة فإنه يساعد في الحماية من الجذور الحرة، التي قد تكون سبباً في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

اللوز الأخضر للوقاية من الإمساك

بفضل الألياف التي يحتويها اللوز بكميات عالية، فإنه يعتبر كملين ومعزز لحركة الأمعاء ولعملية الهضم، وبالتالي فهو يساهم في الوقاية من الإمساك.

هل يسبب تناول اللوز الأخضر الحساسية؟

اذا كنت من الأشخاص الذين لديهم سوابق مع اضطرابات هضمية، أو تعاني من حساسية اتجاه غذاء معين، وعدم تحمل لبعض الاطعمة، فقد يكون احتمال وجود حساسية من اللوز الأخضر واردة.

بشكل عام ننصحك باستشارة الطبيب وسؤاله اذا ما كان يناسبك اللوز الاخضر ولن يسبب لك أي أعراض أو مشاكل صحية.

عادة التحسس من اللوز الاخضر قد يظهر بعدة أعراض قد تشمل: مغص في البطن وتقلصات، ألم، وحرقة المعدة.