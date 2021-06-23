تراند اليوم : شاهد: مصرية تحتفل بطلاقها بأميركا وتلهب مواقع التواصل

اسمها أوليفيا حنا، مصرية مقيمة في أميركا، وتعمل طبيبة أسنان، وأثارت قصتها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الطبيبة المصرية احتفلت بطلاقها ونشرت فيديوهات وصورا لها وهي #تحتفل_بالطلاق مع صديقاتها وأصدقائها، مرتدية فستان زفاف أبيض.

وقالت #الطبيبة_المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها احتفلت يوم السبت الماضي 10 مارس بيوم انتصارها، مضيفة أنها حصلت على حريتهاً يوم أن "هزمت كل من حاول كسرها وتحطيمها".

وفق ما تقول الطبيبة المصرية فإنها عانت كثيرا من سوء معاملة زوجها الذي لم يرحم مرضها وادعى جنونها حتى يلقي بها في مستشفى الأمراض العقلية ويمنعها من حضور مقابلة مكتب الهجرة حتى يستطيع الحصول على الجنسية الأميركية دون تدخل منها.

وقالت لقد حول فرحي إلى حزن تكسوه أصوات النواح والعويل من جانب والدها ووالدتها، فقد انهاروا حين وجدوا ابنتهم الوحيدة الطبيبة سيدة الأعمال ملقاة في المستشفى.

وأضافت: لم أشعر بالفرحة مثل أي عروس ترتدي فستان الزفاف فكان هذا أسوأ يوم في حياتي، والآن سأجعله أسعد يوم في حياتي، سأرتدي فستان زفاف أبيض، وسأذهب لأضيء الشموع، شموع فرحي، فهي بداية لحياتي الجديدة.

وذكرت أن المشاركين في حفل الطلاق حضروا بالزغاريد، وقدم لها الجميع التهنئة.

وتعاطف عدد من مغردي مواقع التواصل مع الطبيبة المصرية، وأكدوا أن من حقها الاحتفال بالحصول على الطلاق بعد المعاناة التي واجهتها مع زوجها، مؤكدين أن الحياة تستحق الاحتفال بكل اللحظات السعيدة فيها، وسحق كل لحظات الضعف والانكسار والمعاناة بها.