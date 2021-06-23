تراند اليوم : إنفوغرافيك.. كل شيء عن كأس العالم 2018

أسدل الستار على بطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا مؤخرا، بفوز المنتخب الفرنسي بلقبه الثاني بعد 20 عاما على الفوز باللقب الأول له.

وتمكن منتخب الديوك من الفوز باللقب بعد فوزه على المنتخب الكرواتي، الحصان الأسود للبطولة، بواقع 4 أهداف مقابل هدفين، فيما حصل منتخب بلجيكا على المركز الثالث عقب فوزه على إنجلترا بهدفين دون رد.

وكانت البطولة رقم 21 من كأس العالم، التي شارك فيها 32 منتخبا، قد افتتحت في الرابع عشر من يونيو الماضي واستمرت نحو شهر كامل، حتى انتهت في الخامس عشر من يوليو الجاري.

وشهدت البطولة تسجيل 169 هدفا، فيما توج اللاعب الإنجليزي هاري كين بلقب الهداف بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف، بفارق هدفين عن أقرب اللاعبين له.