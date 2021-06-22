تراند اليوم : لمن تعطى زكاة الفطر ! !

لمن تعطى زكاة الفطر، يوجد العديد من العبادات و الطاعات التي من خلالهت يمكننا التقرب من الله سبحانه و تعالى و التي نحصل من خلالها على الأجر و الثواب الكبيران، و زكاة الفطر واحدة من أهم العبادات و الفرائض عل المسلمين و التي تستوجب على القادرين في شهر رمضن المبارك اخراج زكاة الفطر عن الشخص نفسه و أفراد عائلة بمقدار محدد من أهل العلم و المشايخ في العالم الاسلامي حيث تتناسب زكاة الفطر مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الميلمون في مختلف البلدان، حيث يمكن أن نشهد اختلافاً في مقدار زكاة الفطر من بلد الى آخر و حتى من عام الى آخر، و ذلك بسبب الارتفاع في الأسعار الذي من الممكن أن تشهده البلاد الاسلامية.

من يستحق زكاة الفطر

ان زكاة الفطر تستوجب اخراجها في شهر رمضان المبارك و ذلك قبل صلاة العيد، حيث يتم اخراج زكاة الفطر و منحها للمساكين و ذلك من خلال الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم أنه قال: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلـم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حيث تم فرض اخراج زكاة الفطر في العام الثاني للهجرة الى المدينة المنورة، و لزكاة الفطر العديد من الفوائد التي تعود على المجتمع الاسلامي و التي من أهمها نشر المحبة و الأخوة بين مختلف فئات المجتمع الاسلامي، حيث يشمل مصطلح المساكين كل من هو مديون و غير قادر على سداد ديونه أو لا يكفيه الراتب الذي يحصل عليه من عمله،أو لا يكفيه الى آخر الشهر و يندرجون تحت قائمة المساكين الذين يستحقون زكاة الفطر.

و بعد التعرف على لمن تعطى زكاة الفطر يجب على المسلمون عدم التهاون في هذه العبادة التي تعمل على نشر مبادئ الأخوة و الترابط بين مختلف فئات المجتمع الاسلامي و العمل على تنمية العلاقات و الروابط بين المسلمين في مختلف المجتمعات الاسلامية فالصدقات لها الأجر و الثواب الكبير من الله سبحانه و تعالى.