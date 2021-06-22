تراند اليوم : مواعيد مباريات كاس العالم بتوقيت القاهرة والرياض ، موعد حفل افتتاح كأس العالم 2018 و موعد افتتاح كاس العالم ٢٠١٨

ننشر لكم مواعيد مباريات كاس العالم بتوقيت القاهرة والرياض ، موعد حفل افتتاح كأس العالم 2018و موعد افتتاح كاس العالم ٢٠١٨ ،و تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بمشاركة المنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر ويقع الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب روسيا وأوروجواى والسعودية.

مواعيد مباريات المونديال بتوقيت القاهرة كالتالى:

الخميس 14 يونيو

روسيا & السعودية الساعة 5

الجمعة 15 يونيو

مصر & أوروجواى الساعة 2

المغرب & إيران الساعة 5

إسبانيا & البرتغال الساعة 8

السبت 16 يونيو

فرنسا & أستراليا الساعة 12

الأرجنتين & أيسلندا الساعة 3

بيرو & الدنمارك الساعة 6

كرواتيا & نيجيريا الساعة 9

الأحد 17 يونيو

كوستاريكا & صربيا الساعة 2

ألمانيا & المكسيك الساعة 5

البرازيل & سويسرا الساعة 8

الإثنين 18 يونيو

السويد & كوريا الساعة 2

بلجيكا & بنما الساعة 5

تونس & إنجلترا الساعة 8

الثلاثاء 19 يونيو

بولندا & السنغال الساعة 2

كولمبيا & اليابان الساعة 5

مصر & روسيا الساعة 8

الأربعاء 20 يونيو

البرتغال & المغرب الساعة 2

أوروجواى & السعودية الساعة 5

إيران & إسبانيا الساعة 8

الخميس 21 يونيو

فرنسا & بيرو الساعة 2

الدنمارك & أستراليا الساعة 5

الأرجنتين & كرواتيا الساعة 8

الجمعة 22 يونيو

البرازيل & كوستاريكا الساعة 2

نيجيريا & أيسلندا الساعة 5

سويسرا & صربيا الساعة 8

السبت 23 يونيو

تونس & بلجيكا الساعة 2

ألمانيا & السويد الساعة 5

كوريا & المكسيك الساعة 8

الأحد 24 يونيو

إنجلترا & بنما الساعة 2

اليابان & السنغال الساعة 5

بولندا & كولومبيا الساعة 8

الإثنين 25 يونيو

أوروجواى & روسيا الساعة 4

مصر & السعودية الساعة 4

إيران & البرتغال الساعة 8

إسبانيا & المغرب الساعة 8

الثلاثاء 26 يونيو

الدنمارك & فرنسا الساعة 4

أستراليا & بيرو الساعة 4

نيجيريا & الأرجنتين الساعة 8

أيسلندا & كرواتيا الساعة 8

الأربعاء 27 يونيو

كوريا & ألمانيا الساعة 4

المكسيك & السويد الساعة 4

صربيا & البرازيل الساعة 8

سويسرا & كوستاريكا الساعة 8

الخميس 28 يونيو

اليابان & بولندا الساعة 4

السنغال & كولومبيا الساعة 4

إنجلترا & بلجيكا الساعة 8

بنما & تونس الساعة 8