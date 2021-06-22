تراند اليوم : اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة عيد الفطر 2018 ! !

عيد الفطر السعيد يحل علينا وتحل معه جماليات لا نهاية لها على الإطلاق فيما يخص الحفلات، وهنا اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة عيد الفطر 2018 نقدمها لكم بشكلها المميز والمستفيض بالجمال، حيث وككل عام يبحث الفنانيين العرب في المنطقة العربية على أماكن مميزة لتقديم حفلاتهم، ويوجد في تلك الأماكن العديد من المتابعين والأفراد القادمين من كل حدب وصوب من أجل تحقيق هدف واحد ووحيد هو مشاهدة المتعة والجمال والغناء في هذه الحفلة التي كان موعدها مع أولى ليلات عيد الفطر السعيد، وفيما يلي نقدم لكم اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة عيد الفطر 2018.

اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة عيد الفطر 2018

نتألق فيما يلي بذكر الحفلات وبذكر كل ما فيها من تفاصيل تخص الأماكن تارة ومرة اخرى أو تارة أخرى تخص أسعار الحفلات، وهو ما نقدمه باهتمام لكم.

في لبنان كان أيمن زبيب وملحم زين و مجد فوعاني محجوزين في فندق مسابكي في العاصمة وكانت سعر التذكرة فقط 450$

وهنا يحيي النجمين أيمن زبيب والفنان ملحم زين والفنان مجد فوعاني الحفل المميز في فندق مسابكي بمناسبة عيد الفطر السعيد في بيروت.

كذلك في لبنان سيحل معين شريف ورويدا عطيه في شتورة بارك أوتيلوهنا سعر التذكرة قد تصل إلى 500$

وفي هذه المحطة يحيي النجمين معين شريف والفنانة رويدا عطيه حفل مميز جداً بمناسبة عيد الفطر السعيد في شتورة بارك أوتيلفي لبنان.

العاصمة اللبنانية كانت مستضيفة للفنان ملحم بركات والفنان معين شريف في الأطلال بلازا مع سعر تذكرة يصل فقط إلى 300$

الآن وبمناسبة عيد الفطر السعيد يحيي كل من الموسيقار ملحم بركات والنجم العربي معين شريف حفل في الأطلال بلازا بلبنان.

الراقصة العربية هيفاء وهبي وفارس كرم في فندق لو رويال بتذكرة تصل إلى 650$

حيث تحيي النجمة الجماهيرية العربية هيفاء وهبي أهم وأقوى وأجمل حفلات عيد الفطر المبارك في بلدها الأول لبنان يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر تموز – يوليو لعام 2018 في فندق Le Royal.

وفي النهاية نتمنى لكم حفلات مميزة وفارهة الجمال في هذا العيد.