تراند اليوم : بالصورة .. كولوميا تشرع زواج ثلاثة أشخاص معا

بوغوتا ـ الخليج 365

شرّعت دولة كولومبيا اعتبارا في حزيران/يونيو الجاري زواج ثلاثة أشخاص معا، وأقرت زواج ثلاثة رجال سمح لهم أن يشكلوا عائلة واحدة، في حالة هي الأولى من نوعها.

وقال فكيتور هوغو برادا أحد الرجال الثلاثة الذين صاروا مرتبطين معا بعقد زواج “أردنا أن يكون ارتباطنا رسميا، لم يكن هناك ما يعترف بنا كعائلة واحدة“.

وأضاف “نحن عائلة، عائلة متعددة الأطراف لأول مرة في كولومبيا”.

ويندرج زواج هذا الممثل وشريكيه في نظام “ترييتا” الذي يسمح لثلاثة أشخاص بأن يتزوجوا معا.

وقد تزوج الممثل بمدرب رياضة وصحافي كان أول من عقد زواجا مثليا في كولومبيا عام 2000.

ومع أن هذا النوع من العلاقات شائع في كولومبيا، لكنها المرة الأولى التي يقر فيها بشكل قانوني، بحسب ما أوضح المحامي والناشط الحقوقي خيرمان بيرفيتي. وقال “إنه إقرار بوجود أشكال جديدة للعائلة”.

وتتيح كولومبيا للأزواج المثليين تبني الأطفال.