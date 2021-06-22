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تراند اليوم : كيف تتغلب على تقلب المزاج في رمضان ؟!

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غزة/الخليج 365/

يواجه الشخص المزاجي صعوبة كبيرة في التعامل وبناء علاقات اجتماعية سليمة وجيدة : كيف تتحكم في مشاعرك وتتعلم خطوات التخلص من تقلب المزاج و المشاعر السلبية وقت الصيام ؟

يعالج البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق، ويحافظ الفيتامين “ب” في التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي غَضَب الأعصاب، حسب “العربية”، أما البوتاسيوم في الموز فيعمل على تَخْفيف شدة الأحتقان والغَضَب والإجهاد، عُلِيَ الناحية الْأُخَرَ تَعْتَبِرُ الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.

 

السبانخ غنية بحامض الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة، ويحتوي الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب، وأخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين “ب 6” الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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