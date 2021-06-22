تراند اليوم : الفنانة رغدة تقص شعرها وسط ساحة حلب وفاء لنذر

دمشق ـ الخليج 365

أقدمت الفنانة السورية رغدة على قص شعرها في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، وفاءً لنذر قطعته سابقاً.

وكانت رغدة وعدت عام 2016 الماضي، خلال مقابلة في برنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” المصرية، بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري، عند خروج “آخر إرهابي” من حلب، وفق قولها.

وظهرت الممثلة المولودة في حلب، بصور تناقلها مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، حاملة مقصاً بيدها، لتبدأ بقص شعرها.

وذكرت التعليقات أن رغدة قصّت بعضاً من شعرها ونثرته في الساحة.

وقالتها رغدة “توهنا وعدتك ياحلب، في ساحة سعدالله أن أكون، يوم خلاصك لكن برفقة رهان مقصي المسنون، وأن في هوائك ياحلب، وملى السمع وكل العيون، سأحرر خصلًا من شعري”.