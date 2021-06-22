تراند اليوم : شاهد بالفيديو .. شابة سورية تجبر شابين على تقبيل قدميها وهذا السبب !!

أنقرة - الخليج 365

أقدمت شابة سورية على إجبار شابين تقبيل قدميها أمام الناس في تركيا، كردة فعل منها بعدما قاما الشابان بسرقة هاتفها الجوال وتهديدها بنشر صورها.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة انحناء الشابين اللذين سرقا هاتف الفتاة في تركيا وهدداها بعد ذلك بنشر صورها، بانحنائهما لتقبيل قدميها أمام الناس في شارع عام، وذلك بعد أن اشترطت الفتاة عليهما ذلك، مقابل التنازل عن الشكوى التي رفعتها للشرطة التركية، بحسب ما نقله موقع "إرم نيوز" الذي لم يتسن له التثبت من صحة الفيديو ومكانه وزمانه.

وأثار تصرف الفتاة موجة جدل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد فريق تصرفها معتبرين أنه غير قانوني ومهين والأفضل ترك الأمر للشرطة، فيما أيد فريق آخر ما فعلته الفتاة.

فيما شكك آخرون بصحة ما ورد في الفيديو، خاصة أن القانون التركي لا يضمن السوريين.