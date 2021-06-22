تراند اليوم : طريقة عمل القطايف

غزة/الخليج 365/

يعتبر القطايف من الحلويات الاساسية لدي المسلمين في شهر رمضان المبارك،لذلك يسعدنا بالمشرق نيوز أن نقدم لكم طريقة تحضريه.

المقادير

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة خميرة

1/2 ملعقة صغيره ملح

2 1/2 كوب ماء

طريقة التحضير

يُخلط الدقيق مع السكر، البيكنج باودر، الخميرة والملح جيداً.

يُضاف الماء وتخلط كل المكونات جيداً حتى تندمج وتتجانس، تترك لمدة ساعة حتى تختمر.

تسخن مقلاة جيداُ ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر لتحمل الحرارة العالية، يصب مقدار ملعقة-كبيرة من المزيج وتكرر الطريقة نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.

عند وضع الخليط في المقلاة تظهر فقاقيع داخل القرص وهذا دليل على نجاح عملية التخمر، يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهى سريعاً من أسفل وتبقى سائلة من أعلى، أو تكون الحرارة منخفضة بحيث يتسع القرص ولا يتم طهيه.

تُترك لتبرد وتُحشي حسب الرغبة ثم تُقلى في الزيت الساخن.

طريقة عمل القطايف و حشو القطايف بالمكسرات

ونبدأ معكم اول حشو من حوشات القطايف وهي المكسرات المختلفة مثل ، بندق مجروش أو لوز ، و جوز الهند و زبيب

– نحشى القطايف بالمكسرات ونقفلها بالضغط على اطرافها جيدا

– بعد الانتهاء من حشو القطايف بالمكسرات وغلقها جيدا نقوم بقليها فى الزيت علي درجة حرارة متوسطة

– حيث نقوم بتحضير مقلاة ونضع فيها زيت التحمير ونسخنها على النار ثم نقلى فيها وحدات القطايف بالمكسرات ، بحيث يتحول لون القطايف الي اللون الذهبي المعروف ، ومن ثم نرفع القطايف من على النار ونصفيها من الزيت

– نضع القطايف في طبق او اناء عميق من الشراب السكري البارد او السيرب البارد ، والذي يمكن تحضيره من الماء والسكر والليمون ، ويحدد سمكه حسبما تريدي عن طريق زيادة كمية السكر

– واخيرا ننقل القطايف الي طبق التقديم ويمكنك رش جوز الهند او بعض المكسرات علي سطح القطايف وبالهنا والشفا.

ثانيا حشو القطايف بالقشطة والكريمة

ومن انواع حشوات القطايف المفضلة لكثيرين حشو القطايف بالقشطة والكريمة ويمكنك تحضير القشطة والكريمة عن طريق المقادير التالية :- 2 كوب حليب ١ كوب كريمة سائلة 4 ملاعق كبيرة نشا ٣ ملعقة كبيرة سكر ماء زهر أو فانيليا.