تراند اليوم : بالصور- ماذا فعل الطفل قاتل أمه في خان يونس على قبرها..نحيب وتوسل؟

خان يونس- الخليج 365:

على قبر والدته مشهد لم يتخيله العقل للطفل الذي أخطأ في قتل والدته يتوسل إليها أن تسامحه

لم يدر الطفل أن ذلك المسدس القذر قد أخذ محبوبته منه للأبد !!

فقد توفيت المواطنة أحلام أبو بكرة متأثرة بجراحها نتيجة إصابتها بطلق ناري بالرأس خرج من سلاح كان بيد أحد أبنائها يبلغ من العمر 10 سنوات أمس الجمعه.

مدير الادلة الجنائية بخان يونس محمد الزيناتي يقول عن تفاصيل الحادثة "دخلنا البيت الذي توفيت فيه الام برصاصة من ابنها خلال عبثه بسلاح والده، وكانت جنباته ومرافقه وكل مافية يوحي بمقدار السعادة والفرح التي تكتنف أصحابه..بدأنا المعاينة حيث بقعة كبيرة من الدماء أمام غرفة النوم وعلى التسريحة حيث المسدس الذي لايرحم حين تنطلق منه رصاصة غدر خرجت بالخطأ".

ويتابع" انتقلنا للغرفة المجاورة لأجد طفلة لم تبلغ الثالثة عشر من عمرها وتحتضن طفلا أخر في العاشرة من عمره وملامح وتعبيرات وجهيهما وكأنها لشخصين فاقا الخمسين من عمرهما..وهما الطفلين الوحيدين للمرأة..وبسؤالهما عما حدث فأجاب الطفل والذي كان صائما ومن الشدة الصدمة شرب الماء وهو لايدري ..فقال كنت جالسا أنا وأمي في الغرفة وقامت لتجهيز طعام الإفطار وأثناء لعبي في الغرفة انتبهت لوجود مسدس أبي على التسريحة فوثبت نحوه فجاءت والدتي مسرعة نحوي وتأكدت أنه في وضع آمن.. ومن ثم أثناء خروجها من الغرفة وضعت يدي نحو الزناد".

ويسرد"توقف الولد عن الكلام وأجهش بالبكاء فجاء والده ذو الستين عاما وجلس بجواره ليطمئنه ويخفف من خوفه..بعد أن هدأنا من روع الطفل وتأكدنا من مطابقة ماقاله مع الواقعة وأثناء سرده للتفاصيل طلبنا من الأخوة الضباط مسح الدماء من الغرفة المجاورة حتى لايراه الطفل".

وقال"أكمل الطفل الرواية ثم انفجر بالبكاء قائلا بدي ماما جيبولي ماما ..لم أتمالك نفسي أمام كلماته فخرجت من المنزل وإذا بأذان المغرب ينطلق إيذانا بموعد الإفطار وإن كنت قد نسيت أني صائم من هول مارأيت،ولم يدري الطفل أن ذلك المسدس القذر قد أخذ محبوبته منه للأبد".



acebo