تراند اليوم : بسبب "غرابيب سود" .. #إغلاق_مكتب_ mbc مطلب_شعبي بالكويت

الكويت - وكالات- الخليج 365

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مع وسم (هاشتاغ) #إغلاق_مكتب_ mbc مطلب_شعبي، وذلك على موقع "تويتر"، وذلك بعد ظهور أحد أعضاء تنظيم "داعش" في أضخم الإنتاجات الرمضانية على فضائية أم بي سي، "غرابيب سود"، حاملا بيده جواز سفر كويتي.

وحتى الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي الكويتي، اليوم الأحد، سجل الوسم أكثر من 124 ألف تغريدة.

ويعتبر مسلسل "غرابيب سود" الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، خلال شهر رمضان، من أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، فهو يتسلل إلى داخل تنظيم "داعش" ويرصد حياة أعضائه اليومية.

وأبدى مغردون استياءهم من المشهد التمثيلي. ووصفوه بأنه تشويه لسمعة الكويت.

وطالب نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، بضبط ما أسموه "انفلاتًا وتعديًا للخطوط".

في حين انتقد آخرون هذه المواقف، ووضعوا صورًا لعناوين الصحف الكويتية عندما قتل كويتيون منتمون إلى "داعش" من بينهم "أبو عبد الله الكويتي"، مسؤول تدريب قناصي التنظيم في الموصل، و"أبو جندل الكويتي"، و"أبو طلحة" اللذانن قتلا في سورية.

ومنذ عرض المسلسل، الذي توقف بثه الجمعة الماضية بعد 20 حلقة، واجه العديد من الانتقادات، لا سيما من التيارات الإسلامية السياسية التي رأت أنه يتعمد تشويه الإسلام.

وفي هذا الإطار، قال النائب الكويتي محمد هايف المطيري (إسلامي)، إن "ضعف الرقابة والحزم في وزارة الإعلام أتاح المجال لبث مقاطع مخلة في بعض القنوات".

أما النائب أسامة الشاهين (إخوان مسلمين)، فأكد في تغريدة له على "تويتر" على "أهمية دور وزارة الإعلام في الرقابة على ما تبثه الفضائيات المحلية، ومنع أي تجاوزات تتضمن إسفافًا وترويجًا للرذيلة".

‏من جانبه، قال النائب جمعان الحربش (إخوان مسلمين)، في تغريدة له "عرض وثيقة رسمية كويتية تحسن وجه الإرهابيين يجب ألا يمر على الحكومة مرور الكرام فهو جزء من حملة التشويه والتحريض". وطالب الوزير بالوكالة "بضبط الانفلات".

بدوره، وصف البرلماني وليد الطبطبائي (إسلامي)، المسلسل بأنه عمل على "تشويه سمعة ‫الكويت عبر نشر صور مزعومة لجواز سفر كويتي".

وقال الطبطبائي في تغريدة له إن "على وزير الإعلام اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسخرة من قناة (mbc) تبث من ‫الكويت وسحب ترخيصها ووقف بثها". مهددًا بأن "أي تراخٍ سيؤدي لمساءلة سياسية للوزير".

وبعد استجوابه منذ نحو 5 شهور استقال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، وعين بدلًا عنه بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.