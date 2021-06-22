تراند اليوم : دائرة البيطرة في بلدية غزة تدعو الجزارين للالتزام بذبح الماشية في المسلخ

يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين

دائرة البيطرة في بلدية غزة تدعو الجزارين للالتزام بذبح الماشية في المسلخ

غزة- الخليج 365:

دعت دائرة البيطرة في بلدية غزة الجزارين أصحاب محلات بيع اللحوم الطازجة لضرورة الالتزام بقرار ذبح الماشية في المسلخ البلدي للتأكد من سلامتها وصحة بيعها للمواطنين، مبينة أن أكثر من 95 % من التجار ملتزمون بالقرار.

وأوضحت أن البلدية تجري شهريا جولات كشفية على محلات بيع اللحوم في المدينة للتأكد من التزامها بالقرار، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف لمحكمة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة المواطنين.

وبينت أن جميع المواشي التي تذبح في المسلخ تخضع لإشراف طبي قبل عملية الذبح وبعده للتأكد من سلامتها الصحية وصلاحية بيعها للمواطنين من خلال التجار .

وأضافت أن المسلخ يوفر كافة إجراءات السلامة ويعرض به التجار اللحوم المذبوحة للبيع في أماكن مخصصة في المسلخ ويتم نقل اللحوم المباعة لتجار التجزئة في سيارة مخصصة لنقل اللحوم .

وأوضحت أن طواقم دائرة البيطرة في البلدية أجرت نحو ( 526 ) كشفٍ صحيٍ على محلات بيع اللحوم الطازجة في المدينة ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

و أشارت إلى أن طواقم الدائرة تمكنت خلال الشهر نفسه من الإشراف على ذبح نحو ( 1030) رأسا من الماشية منها: (793) رأسا من العجول و الأبقار والجمال و( 237 ) رأسا من الماعز والضان .

وبينت أنه تم التخلص من بقرة واحدة وإتلاف نحو ( 522) كجم من لحوم الماشية المذبوحة في المسلخ بعد التأكد من خلال الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك والبيع، موضحةً أنه يتم ختم اللحوم الصالحة ونقلها بسيارة خاصة تابعة للبلدية لمحلات الجزارة وبيع اللحوم في المدينة .

وأوضحت أن عملية الذبح جرت عبر ثلاثة مراحل، حيث بدأت بإجراء الكشف الطبي من قبل الأطباء البيطريين ثم إثباتها في الكشف تمهيداً لذبحها وبعد عملية الذبح جرى الكشف الطبي على اللحوم مرة أخرى للتأكد من سلامتها الصحية.

ولفتت إلى أن طواقم المسلخ تجري يومياً أعمال تنظيف وتطهير للمسلخ بعد عملية الذبح ويتم إعداده لليوم التالي، كما يتم ترحيل النفايات ومخلفات الذبح إلى محطة الترحيل الفرعية تمهيداً للتخلص منها في المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.