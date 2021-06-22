تراند اليوم : ايقاف الحساب الرئيس لقناة الجزيرة على "تويتر "

الدوحة - الخليج 365

اعلنت قناة الجزيرة السبت عن تعرض حسابها باللغة العربية على تويتر "لايقاف" موقت.

وقال متحدث باسم القناة ان توقف حساب تويتر باللغة العربية قد يكون سببه عطل تقني وان كافة الحسابات على تويتر عادت الى العمل.

وقال المتحدث ان "معظم حساباتنا على تويتر باللغة العربية تم توقيفها، ولكنها الان عادت الى العمل" مضيفا ان عودتها للعمل بشكل كامل قد تتطلب بضع ساعات.

وفتحت القناة تحقيقا في أسباب هذا التوقف، وعملت الفرق التقنية على التواصل مع إدارة تويتر.

ويتابع حساب الجزيرة باللغة العربية على تويتر قرابة 12 مليون شخص.

ولم يتأثر حساب القناة على تويتر بالانكليزية بهذا التوقف.

وكالات