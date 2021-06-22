تراند اليوم : خديجة بن قنة ومحمد كريشان يردان على الداعية السعودية العريفي عقب مهاجمته لقطر

الدوحة ـ الخليج 365

ردت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، على الداعية السعودي محمد العريفي، متبنية موقف زميلها الإعلامي التونسي محمد كريشان، الذي اعتبر أن شيوخ الدين والدعاة هم أحد المصائب الكبرى لهذه الأمة.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها تغريدة سابقة لكريشان هاجم فيها الدعاة والشيوخ “جاء وقت اعادة نشر تغريدتك يا محمد.. #سقوط_شيوخ_الدين”.

وكان كريشان قد هاجم تصريحات مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، وإمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس اللذين أشادا بحصار دول رباعية المقاطعة لقطر، باعتبار الحصار يصب في مصلحة المسلمين جميعا مع التأكيد على أن قرار الحصار “سديد”، حيث أكد كريشان أن وجود مثل هؤلاء الشيوخ بالمصيبة.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” تعليقا على التصريحات قائلا “مع كل أزمة سياسية عربية ـ عربية جديدة، أزداد اقتناعا بأن شيوخ الدين عندنا و لا سيما “النجوم” هم أحد المصائب الكبرى لهذه الأمة”.

يشار إلى أن الداعية محمد العريفي، وبعد صمت طويل خرج بعدد من التغريدات هاجم فيها قطر وأشاد بالملك سلمان وحكمته في الحفاظ على الأسرة الخليجية بالرغم من تجاوزات قطر في “مجالات سياسية واجتماعية واستخباراتية”، وسط ذهول واستغراب أغلب المغردين.