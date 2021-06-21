تراند اليوم : سعودي يتزوج من مؤسسة تعليمية .. مديرة مدرسة ومعلمة ومشرفة وطالبة

الرياض – مشرق نيوز -

تزوج سعودى فى الخمسينيات من العمر فى منطقة جازان جنوب السعودية من مديرة مدرسة ومعلمة ومشرفة وطالبة، ما يعنى أنه تزوج ما يقرب من مؤسسة تعليمية "مدرسة" .

ويجمع السعودي في عصمته بين أربع زوجات، و جميع زوجاته من منسوبات التعليم، فضلا عن أن ثلاثا منهن فى مدرسة واحدة تبعد عن منزل الزوجية بمسافة قصيرة فيما الرابعة وهي مشرفة تربوية تعمل في مدرسة أخرى في نفس المنطقة .

وقالت معلمة تزامل ثلاثا من زوجات الرجل لصحيفة عكاظ أنها وجميع العاملات فى المدرسة فوجئن بهذه الحالة التى ربما لا توجد فى أى مكان آخر، موضحة أن ثلاثا من الزوجات تجمعهن مدرسة واحدة، وهن المديرة والمعلمة والطالبة التى تدرس فى المرحلة الثانوية، فيما تعمل المشرفة التربوية فى مدرسة أخرى فى نفس المنطقة وتشرف على المدرسة التى تعمل بها ضراتها الثلاث.

وأضافت المعلمة أن تعامل الزوجة المديرة مع ضرتيها المعلمة والطالبة لا يختلف عن تعاملها مع جميع المعلمات والطالبات، والأمر ذاته ينطبق على المشرفة التربوية التى تحضر إلى المدرسة بين فترة وأخرى، إلا أن الأمر لا يخلو من التعجب والطرافة من قبل المعلمات والطالبات، واللائى يجدن فيه مادة خصبة للتحدث خلال الفسحة الدراسية.