تراند اليوم : فيديو : دجاجة تستطيع عد الأرقام حتى 7

لندن - مشرق نيوز -

أدهشت الدجاجة "جي جي" مالكتها البريطانية بتمكنها من اتقان مهارة عدّ الأرقام.

وذكرت صحيفة " مترو " أن الدجاجة تتقن القيام بخدعة، حيث تنقر بمنقارها ورقة لعب بعدد المرات المساوية للرقم المكتوب عليها.

وأضافت الصحيفة أن الدجاجة أنقذت من مزرعة للبيض العام الماضي بعد إصابتها بكسر في الحوض، ونقلت إلى رعاية هيلين جونز، التي اكتشفت مهاراتها بعد أن علمت أن بإمكان الدجاج القيام بالخدع.

وقامت جونز بوضع ورقة لعب أمام "جي جي" وكافأتها بالحبوب حين نقرت بمنقارها العدد الصحيح من المرات.

وقالت إن الدجاجة باتت تجيد اليوم العدّ حتى الرقم 7.