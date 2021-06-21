تراند اليوم : أصلع يستخدم رأسه كلوحة إعلانية ليحصل على 320 دولارا يوميا

نيويورك - مشرق نيوز -



قام براندون شيكوتسكى وهو شاب أمريكي يبلغ من العمر 27 عاما، بإطلاق خدمة فريدة من نوعها وهى "شعار الأصلع"، والتى يقوم من خلالها باستخدام رأسه كلوحة إعلانية للشركات حيث يقوم برسم الإعلانات على رأسه، ويقوم بالتجول فى مدن عديدة مثل أستون وتكساس ليحصل على انتشار أوسع بقدر الإمكان ويحصل على 320 دولارا فى اليوم نظير ذلك.

والذى دفع براندون لإطلاق هذه الفكرة هو تساقط معظم شعره وهو فى سن صغيرة ويقول "لأننى لم أختر أن أكون أصلعا ففكرت أن أجعل الصلع شيئا جميلا لذلك قررت استخدام رأسى فى عمل حقيقى يجلب المال " وفقا لما ذكره موقع أوديتى سنترال.

وبين براندون أن العروض بدأت بالتدفق عليه من الشركات التي ترغب في وجود الشعارات الخاصة بهم بشكل مؤقت على رأسه أو رأس أحد زملائه منذ الشهر الماضى عندما أطلق فكرته مقابل رسم قدره 320 دولارا فى اليوم حيث قام بتكوين فريق مساعد له فى العمل .

ويقوم براندون وزملاؤه برسم الوشم بطريقة متقنة جدا تجعله قادرا على تحمل أى من الأحوال الجوية المختلفة ويقوم بالتجول فى المدينة لمدة 6 ساعات يوميا للفت الانتباه للشركات المعلنة.

والرجل الأصلع لديه حاليا فريق عمل مكون من ثلاثة موظفين ولكن رجل الأعمال الطموح يخطط لتوظيف المزيد لزيادة المساحات الإعلانية ونشر مجاله فى أكثر من مدينة .