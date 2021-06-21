تراند اليوم : معلمة سعودية تختار احدى طالباتها ضرة لها

الرياض – مشرق نيوز -

أقدمت معلّمة سعودية في جازان على اختيار إحدى طالباتها في المرحلة الثانوية لتكون عروسا ثانية لزوجها بعد إبداء رغبته من الزواج بأخرى واستئذانها .

وقال قريب العريس :" إن الزوج طلب من زوجته المعلّمة البحث له عن عروس ثانية بعد أخذ الموافقة منها بالزواج من أخرى فما كان من الزوجة إلا اختيار طالبة من طالباتها لتكون عروساً ثانية لزوجها" كما أنها تكلفت بكامل مصاريف حفل الزفاف هدية منها لزوجها وعروسه الجديدة".

وبين أن إقامة حفل الزواج سيكون في إجازة منتصف الفصلين لتتحول الطالبة بالنسبة لمعلمتها إلى "ضرة".