تراند اليوم : تركي يبحر الى بريطانيا 8 شهور ليطلب يد محبوبته فطلبت له الشرطة !

لندن - مشرق نيوز -



ملكت قلبه وشغلت جوارحه فأبحر الرجل التركي لمدة ثمانية شهور قاطعا 2,500 ميلا ، فى البحر من تركيا إلى بريطانيا ليتقدم إلى محبوبته، التي ما إن اقترب من مدينتها حتى قامت محبوبته بإبلاغ الشرطة فتم اعتقاله.

وقالت صحيفة "الديلى ميل" أن البريطانية كورتني موراي ملكت قلب التركي رمضان نويان غلوم (38 عاما) حينما قدمت له القهوة فى مطعم أثناء إجازاته فى قبرص.

ومنذ تلك اللحظة فقد التركي العاشق عقله فصار يتتبع الفتاة. ورأت كورتني ان ما يقوم به هو الجنون، أما هو فاعتقد ان رفضها مجرد دلال عليه فصمم أكثر وأكثر. ولما تركت عملها هربا من الرجل وعادت إلى بريطانيا قرر أن يطاردها حول العالم على متن يخته.

ودون "مجنون الحب" رحلته في مدونته على الإنترنت تضمنت معاناته والمصائب التي مر بها الرجل، حيث قبض عليه فى أسبانيا وإيطاليا لعدم وجود أوراق كافية تثبت شخصيته، كما وضع فى مصحة عقلية وكان أقصاها انه قام بالإضراب عن الطعام. وأطلق العاشق على مدونته "إضراب عن الطعام من اجل كورتني موراي.. العالم قبيح بدونك".

وسجل رمضان في إحدى تدويناته "أيتها الفتاة الغبية أنك لا تفهمين لما انا قادم، أنا قادم لأطلب يدك، لأتزوجك، لتكوني أم أولادي، أنا احبك أكثر مما تتخيلين، وأنا قادم".

وانقسم المتابعون لمدونته الى قسمين قسم يرى أنه يحتاج الى علاج نفسي، فيما رأت بعض النساء ان ما يفعله هو أكثر الأفعال الرومانسية على الإطلاق وأصبحن يترجين كورتني ان تتزوجه.

أما المعشوقة كورتني فاتصلت بالشرطة لتحميها من "المتعقب المجنون الذى يهددها" كما أسمته.

و علق أصدقاء وكورتني وأقاربها على مدونة التركي حيث توعدوا بابلاغ الشرطة فورا في حال حاول الرجل الاتصال بالفتاة، كما أخبره بأن كورتني متزوجة وسعيدة في حياتها الزوجية.

وأكدت مصادر في الداخلية البريطانية اعتقال التركي عند محاولته دخول البلاد بدون تأشيرة أو جواز سفر ساري المفعول به وأضافت أنه سيتم ترحيله الى تركيا.