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تراند اليوم : أربع فتيات سعوديات يلاحقن شابا تجرأ على معاكستهن لضربه

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الدمام – مشرق نيوز –

 أفلت شاب عشريني من الضرب على يد أربع فتيات بعد أن عاكسهن في الواجهة البحرية بالدمام أمس الأول. وكان الشاب قد استغل وجود أربع فتيات بمفردهن في مكان منعزل في الواجهة البحرية لمعاكستهن إلا أنهن خيبن أمله، وأنهلن عليه بالصراخ واللعن.


وقال شاهد عيان إن الشاب اقترب من الفتيات لمحادثتهن، مستغلا وجودهن بمفردهن، إلا أنهن قابلن ذلك بالغضب والصراخ والشتم، فما كان منه إلا أن تركهن وانصرف، لكنهن قمن بملاحقته وهن يرددن «إذا كنت رجال توقف»، لكنه لم ينصت لهن ولم يتوقف.


وأضاف أنه سمعهن وهن يهددن الشاب بضربه وتسليمه للشرطة لو توقف، لكنه واصل سيره دون أن يلتفت إليهن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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