تراند اليوم : سيدة بريطانية تكتشف فجأة انها حامل في الشهر 11

لندن – مشرق نيوز

اكتشفت سيدة بريطانية عندما قامت بزيارة طبيب بسبب ألم في رأسها ، أنها حامل في الشهر الحادي عشر .

وقالت كايليغ رانويك إنها قصدت الطبيب بسبب ألم لا يحتمل في الرأس، ظناً منها أنها تعاني التهاباً في كليتها، غير أنه تبيّن أنها تأخّرت 5 أسابيع عن موعد ولادتها الطبيعية ودخلت في شهرها الحادي عشر من الحمل.

وأكّدت رانويك، التي هي أم لفتاة في الثانية تدعى غرايس، أنها لم تعلم بحملها، مشيرة إلى أن طمثها لم ينقطع خلال فترة الحمل التي خسرت خلاله كمية كبيرة من الوزن.

وأضافت "شعرت منذ بضعة أشهر بالغثيان، فقمت باختبار للحمل، وكانت نتيجته سلبية"، لافتة إلى "أنني لم أختبر بعد ذلك أي عوارض أخرى".

والمدهش أن الولادة نجحت، غير أن المولودة الجديدة لوسي تم تشخيص إصابتها بـ"متلازمة الرأس المسطّح" التي تحدث عندما يعاد تشكّل جمجمة الطفل، والذي سبّبه لها على الأغلب نقص السائل الأمنيوتي، بالإضافة إلى وضعيتها في رحم والدتها.