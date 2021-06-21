تراند اليوم : ما فوائد تناول سبع تمرات يوميا ؟

التمر منجم غذائي صحي واقتصادي ودوائي طبيعي اذا تناوله الانسان بشكل معتدل ويومي يحقق له فوائد جمة وهو ما أكده الطب النبوي حيث حثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على تناول التمر فقال في حديثه الشريف: "من تصبح سبع تمراتٍ عجوة لم يضره ذلك اليوم سُمٌّ ولا سحر".



فما هي فوائد تناول سبع تمرات يومياً؟



- خفض نسبة الكوليسترول بالدم والوقاية من تصلب الشرايين لاحتوائه على البكتين.

- منع الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات. بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتوائه على الألياف الجيدة والسكريات سريعة الهضم.

- منع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.

- الوقاية من السموم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين ج.

- علاج لفقر الدم (الأنيميا) لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2.

- علاج للكساح ولين العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور وفيتامين أ.

- علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

- علاج للضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس علاج للروماتزم ولسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

- مضاد للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ أن سكان الواحات لا يعرفون مرض السرطان.

- علاج للضعف الجنسي لاحتوائه على البورون وفيتامين أ.

- علاج لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لإحتوائه على فيتامين أ.

- علاج لأمراض الجهاز الهضمي العصبي لاحتوائه على فيتامين ب1.

- علاج لسقوط الشعر وإجهاد العينين والتهاب الأغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.

- علاج للالتهابات الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين.

- علاج لمرض الإسقربوط وهو الضعف العام للجسم وخفقان القلب وضيق التنفس وتقلص الأوعية الدموية وظهور بقع حمراء على الجلد وضعف العظام والأسنان وذلك لاحتوائه على فيتامين ج(2) أو حامض الاسكوربيك.

- علاج الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم.

- علاج أمراض اللثة وضعف الأوعية الدموية الشعرية وضعف العضلات والغضاريف لاحتوائه على فيتامين ج.