تراند اليوم : ضبط قائد طائرة في دبي تحت تأثير مواد مسكرة

ضبط قائد طائرة في دبي تحت تأثير مواد مسكرة

دبي / جمال المجايدة / مشرق نيوز

قامت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً بعملية تفتيش دورية على إحدى الطائرات الأجنبية نتج عنها ضبط قائد طائرة تحت تأثير مواد مسكرة، وقد قام فريق التفتيش المكون من مفتشين إماراتيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقلاع الطائرة كما قام بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعقب سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن "معايير أمن وسلامة الطيران خط أحمر لا يجب التهاون فيه، وأن التشدد بمعايير السلامة هي أكبر متطلبات سوق الطيران اليوم."

وقد أوضح المهندس عقيل الزرعوني القائم على برنامج تقييم سلامة الطائرات الأجنبية في دولة الإمارات أن القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالطيران المدني تقنن وتنظم جاهزية أفراد الطائرة للقيام بأداء مهام عملهم على أكمل وجه لضمان عدم تعريض حياة المسافرين بما فيها الطائرة لأي مخاطر تمس بسلامتهم.