تراند اليوم : دراسة : الأذكياء يسهرون والأغبياء ينامون مبكرا

لندن - مشرق نيوز -

في دراسة بريطانية أجراها الطبيب النفسي ساتوشي كانازاوا بمعهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية وجد أن هناك علاقة بين السهر وزيادة معدل الأذكياء ، و أن الأشخاص الذين يسهرون أذكى من نظرائهم الذين يخلدون إلى النوم مبكراً.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الأذكياء يخلدون إلى النوم أيام العمل من الساعة 12:29 ليلاً، ويستيقظون عند 7:52 صباحاً، في حين أنهم يخلدون إلى النوم خلال إجازات الأسبوع عند الساعة 1:44 ليلاً، ويستيقظون عند الساعة 11:07 صباحاً.

وبينت أن معدل ذكاء الذين يسهرون هو فوق 125 درجة، وهو معدل حاد الذكاء على المقياس العالمي الذي صنف فئة الأشخاص الذين يقعون ضمن القياس 120 - 139 بحادي الذكاء، موضحاً أن تجاوز 140 درجة على المقياس يعد صاحبه عبقرياً.

وصنفت الدراسة الفئة الثانية بالأشخاص الطبيعيين، وهم الذين ينامون من الساعة 12:07 ليلاً، ويستيقظون عند الساعة 7:32 صباحاً خلال أيام العمل، فيما ينامون خلال إجازات الأسبوع من الساعة 1:13 ليلاً إلى 10:14 صباحاً. وحددت الدراسة معدل ذكاء هذه الفئة ما بين 90-110، وهو المعدل الطبيعي للذكاء في المقياس العالمي.

وذكرت الدراسة أن فئة الأشخاص الذين ينامون مبكراً يملكون معدل ذكاء منخفضاً عن الفئتين السابقتين، وهم الفئة التي تخلد للنوم قبل منتصف الليل، وحددت معدل الذكاء لديهم بأقل من 75 على المقياس العالمي.