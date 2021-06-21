تراند اليوم : السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما ضيفة برنامج "The Dr. Oz Show " على MBC4

التغذية الصحية واللياقة البدنية.. أساس المجتمعات المُنتِجة

السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما ضيفة برنامج

"The Dr. Oz Show " على MBC4

دبي، محمد جمال المجايدة /

يستضيف برنامج "The Dr. Oz Show"على MBC4، السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما، التي تتحدث عن العديد من المواضيع والقضايا الاجتماعية التي تهتمّ بها شخصياً وتُشرف عليها بشكل مباشر، ومنها البرامج الصحية والبدنية والغذائية الخاصة بالأطفال في أميركا. وفي هذا السياق تسلّط السيدة أوباما الضوء على ما يُعرف بمبادرة "Let’s Move" التي تُعدُّ إحدى الركائز التوعوية والاجتماعية الرئيسية في عملية بناء مجتمعٍ مُنتج.

وخلال الحلقة، توضح السيدة أوباما أهمية عُنصرَي "الغذاء الصحي" و"اللياقة البدنية" في حياة الأطفال واليافعين، وضرورة توعية الجيل الجديد وتعريفه بأصول وقواعد التغذية السليمة، إلى جانب تشجيعه على ممارسة الرياضة بانتظام منذ سنين الدراسة الأولى بحيث تصبح جزءاً من نمط حياته، وذلك لبناء مجتمعٍ مُنتِجٍ ومتعافٍ يتمتع أفراده باللياقة والصحة. كما تتحدث السيدة أوباما عن تركيز تلك الحملة على وجبات الغَدَاء في مدارس الولايات المتحدة الأميركة، بموازاة إيلائها أهميةً قصوى للنشاطات البدنية ضمن برنامجٍ تعليمي مُمَنهَج ومُتكامِل هو "البرنامج الرئاسي للياقة البدنية للشباب"/"Presidential Youth Fitness Program".

· تُعرض الحلقة الخاصة من برنامج "The Dr. Oz Show" التي تستضيف السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما على MBC4 اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2012، في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 05:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية.

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