تراند اليوم :  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 واسماء الكليات الباقية للمرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 واسماء الكليات الباقية للمرحلة الثالثة ،وتعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 و اسماء الكليات الباقية للمرحلة الثانية ، و موعد التحويل بين الكليات والجامعات لطلاب المرحلة الاولي والثانية ، علي ان يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بحد ادني 50 % ، حيث يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى كافة تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 يوم السبت موضحا طريقة تحويل الطلاب بين الكليات والجامعات الحكومية.

تفاصيل الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018

وحسبما اوضح وزير التعليم العالي فسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 صباح يوم السبت 28 يوليو 2018 ، حيث سيتم اعلان نسب القبول في الكليات المرحلة الثانية خلال مؤتمر صحفي بالوزارة ، وسط توقعات ببقاء عدة كليات للطلاب المرحلة الثالثة خاصة كليات الادبي بحيث يتم تسجيل الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% وتستمر المرحلة الثالثة إلى نهاية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة. ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة التنسيق من هنــــــــــا مباشرة

https://tansik.egypt.gov.eg

وكان الحد الادني لتنسيق المرحلة الثانية بنسبة 79% للعلمي و70.7% للأدبي، وبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 153 ألف و227 طالب وطالبة.

الكليات الباقية لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2018 وموعد تقديم تنسيق الدبلومات الفنية

وحسبما اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفّار ، أن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، سوف يكون بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي والأدبي ، حيث يتبقي عدد من الأماكن ببعض الكليات لطلاب المرحلة الثالثة، خاصة الكليات التي بها نظام الانتساب، ومنها كلية الآداب، وكلية التجارة، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار علوم، وكلية الحقوق والسياحة والفنادق والزراعة.

علي ان يكون موعد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2018 الاسبوع القادم وبعد اعلان نتيجة التحويلات للمرحلة الاولي والثانية لتنسيق الثانوية العامة .

واشارت وزارة التعليم الي انه لن يغلق باب التسجيل بالمرحلة الثالثة حتى إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة”، مشيراً إلى أنه سوف تعلن الوزارة عن الأماكن المتبقية للمرحلة الثالثة بالكامل من المرحلة الثانية في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة يوم الاثنين.

فتح باب التحويل بين الكليات والجامعات لطلاب المرحلة الاولي والثانية خلال ايام

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 ، طبقا لنسبة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال الاسبوع الحالي ، وكانت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، انطلقت الثلاثاء الماضي،​ بحد أدنى 79.02% للشعبة العلمية، وحد أدنى 70.7% للشعبة الأدبية، بإجمالي 153227 الشعبتين طالبًا وطالبة.