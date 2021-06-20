تراند اليوم : اسماء المقبولين في التطبيقي 2018

اسماء المقبولين في التطبيقي 2018،ظهرت نتائج المقبولين في التطبيقي الفصل الدراسي الثاني 2018 عبر موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد دعت الهيئة من تم ظهور أسماءهم في القبول للفصل الدراسي الثاني للمراجعة حسب المواعيد المحددة ، حيث حدد مواعيد تشمل اسم المعهد والمواعيد ومقر الحضور للمراجعة من الطلبة والطالبات سواء الكويتين أم غير الكويتين، وذلك منذ انتهاء باب التقديم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت للالتحاق بالكليات والمعاهد في التطبيقي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017- 2018، والذي تم التسجيل الإلكتروني من عدد (9349) متقدم،من بينهم طلبات عدد (7137) طالب وطالبة كويتي والباقون غير كويتي لعدد (2213)، ومن خلال موقع “نجوم مصرية” نضع لكم موقع الهيئة العامة للتطبيقي والتدريب التي يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين التطبيقي للفصل الدراسي الثاني.

نتائج المقبولين في التطبيقي الفصل الدراسي الثاني

إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقوم حليا منذ غلق باب التقديم والتسجيل في فرز وتدقيق الملفات للمتقدمين وفق الميزانية السابق إعلانها عن قبول عدد (7200) طالب وطالبة، وأن المتقدمين بينهم الكويتين وغيرهم، وأن الهيئة العامة للتطبيق سوف تكون الأولوية في اختيارها نتائج المقبولين في التطبيقي الفصل الدراسي الثاني للطلبة الكويتين وفق الشروط الموضوعة والميزانية.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

من خلال موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يمكنكم معرفة أسماء المقبولين في التطبيقي الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط التالي: رابط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت،وسوف تعلن النتائج منتصف شهر ديسمبر وفق ما تؤكده مصادر لجريدة “الأنباء”، وأن الهيئة في سبيل الاختيار تحدد:

القبول لأعلى نسبة في معدلات شهادات الثانوية العامة

نسبة قبول غير الكويتين في التطبيقي تقدر ب 5 % من المقبولين الكويتين

حددت الهيئة نسبة الطاقة الاستيعابية للفصل الدراسي بعدد (7200) طالب وطالبة

ومن خلال موقع “نجوم مصر” نتابع معكم ظهور نتائج التطبيقي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2017-2018، وحال ظهورها سوف نضع لكم رابط النتيجة مباشر شاملا أسماء المقبولين للتطبيقي الفصل الدراسي الثاني، والذي يترقبه الأعداد المتقدمة للالتحاق به وهم:

تقدم عدد (9349) طالب وطالبة

عدد الطلبات المكتملة (8489) طالب وطالبة

تقدم عدد (7137) طالبة وطالبة كويتي

وتقدم عدد (2213) طالب وطالبة غير كويتي

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الكلبة والطالبات بالكليات والمعاهد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أخبار التعليم في الكويت

من خلال البحث عن نتائج المقبولين في التطبيقي وجامعة الكويت فقد أعلنت عمادة الجامعة اليوم الأحد 24-12-2017 عن نتائج المقبولين بجامعة الكويت من الطلاب الكويتين دون الغير كويتين وعددهم 2882 طالب وطالبة، وأرسلت لهم رسائل نصية عبر الهواتف النقالة لتحديد موعد تسجيل المقررات الدراسية بالفصل الدراسي الثاني.

المستندات المطلوبة للمراجعة

ذكر موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للطلبة المقبولين أن يحضروا المستندات التالية: