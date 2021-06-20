تراند اليوم : شاهد بالفيديو .. 10 ملايين يشاهدون فيديو على "يوتيوب"فيديو لمتشرد يفوز باليانصيب

نيويورك / الخليج 365

فاز رجل في الولايات المتحدة بالجائزة من دون شراء ورقة يانصيب، أو حتى إصابة الأرقام الرابحة، إذ بث موقع "يوتيوب" شريط فيديو يُظهر مشرداً فاز بمبلغ ألف دولار بدل ورقة يانصيب "رابحة" .

وانتشر الفيديو على "يوتيوب" بسرعة، حاصداً نحو 10 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام، اضافة الى 24 ألف تعليق.

وقرر راهات، صاحب الفيديو، مساعدة الرجل المشرد بمبلغ من المال من خلال إهدائه ورقة زعم أنها رابحة.

وقال راهات في بداية الفيديو إنه "يمر بجوار هذا الرجل دائماً"، مضيفاً أن "الناس المحيطون به يقولون أنه رجل محترم وطيّب".

واقترب راهات من المشرد معتذراً منه قائلاً إنه لا يملك المال لمساعدته، ولكنه سيعطيه بطاقة يانصيب رابحة. وذهب الإثنان الى المتجر للتأكد من أرقام الورقة، ليتفاجأ المشرّد بأن بطاقته ربحت ألف دولار أميركي.

واتفق راهات في وقت سابق مع شخص آخر ليتظاهر بأنه صاحب المتجر ليقول للمشرد أن الورقة هي فعلاً رابحة. وما لبث ان دفع "صاحب" المتجر ألف دولار للرجل المشرد.

وبعد لحظات من الذهول، عرض المشرد على راهات تقاسم المبلغ كونه لا يستحقه كاملاً لأن البطاقة تعود الى راهات. إلا ان الأخير رفض أخد حصته، ما دفع المشرّد الى البكاء واحتضانه.

واعتبر معظم مشاهدي الفيديو أن ما قام به راهات عمل جميل كونه ساعد رجلاً طيباً لا مأوى له. واضاف البعض أن الفيديو دفعهم الى البكاء من كثرة التأثر، مطالبين راهات بالإطمئنان عليه دائماً.