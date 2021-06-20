تراند اليوم : ميادة الحناوي: أصالة أفعى تبخ سمومها في وجوهنا



أعلنت الفنانة السورية ميادة الحناوي في تصريح خاص لموقع "البديل"، أن بلادها بدأت تتعافى من المؤامرة التي ساهمت فيها دول وإمبراطوريات من خلال الجماعات التكفيرية، بغرض تركيع سوريا وكسرها، لكن الجيش العربي السوري يواصل فرض سيطرته على قرى ومدن البلاد، ويطارد عصابات المخربين كما حصل عندكم في مصر، فالجيش تدخل لحماية البلاد.

وأشارت إلى أن الهجوم عليها لا يعنيها بالمرة، ولا ترى ضرورة للرد على من يدعي الوطنية ، وهو "فار" خارج البلاد، فهي لم تغادر، بل عاشت مع أهلها ومعاناتهم اليومية، وأضافت، أن الذي يريد إصلاح بلده