تراند اليوم : فتوى تحرم العيش على كوكب " المريخ "

دبي / مشرق نيوز

أصدر عدد من الشيوخ الإماراتيين فتوى تحرم الحياة في كوكب المريخ، مؤكدين بأن محاولات اقامة حياة على هذا الكوكب ستكون غير اسلامية.

وجاءت الفتوى الصادرة من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف في الامارات بعد اعلان منظمة “مارس وان” إنها ستحاول اقامة مستوطنات بشرية دائمة على كوكب المريخ.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الهيئة أوضحت أن محاولة استعمار هذا الكوكب سيكون في منتهى الخطورة بل قد يقترب من درجة الانتحار وهو ما لا يسمح به الاسلام.

وذكرت الهيئة “مثل هذه الرحلة بلا عودة تمثل خطرا كبيرا على الحياة، وهذا ما لا يمكن تبريره في الاسلام.”

وأضافت “هناك احتمال أن الفرد الذي يسافر إلى هناك قد لا يتمكن من الاستمرار حيا هناك وقد يصبح أكثر عرضة للموت”.

وأكدت “أن من يذهبون إلى هناك قد ينتهي بهم الأمر موتى بدون “سبب صالح” وقد يواجهون نفس مصير المنتحر يوم القيامة”.

يذكر أن منظمة “مارس وان” الهولندية أعلنت أنها ستبدأ قريبا اختيار متطوعين للسكن في المريخ، وذلك في رحلة بلا عودة إلى الأرض، مشيرة إلى أنها ستجرى اختبارات رياضية ونفسية للفائزين، كما ستعرض جميع مراحل مشروع استيطان المريخ تلفزيونيا.

وقال باس لانسدورب الرئيس التنفيذي لمنظمة “مريخ واحد” فإن المنظمة بدأت البحث عن مستوطنين من أمم مختلفة.

ومنظمة “مارس وان” هي منظمة غير ربحية ومقرها هولندا. ومن المقرر انطلاق أول رحلة في 2023، ليتبعها إرسال بعثات كل سنتين.