تراند اليوم : النجم مهند يعود من روسيا بعد تصوير "Kurt Seyit & Şura"

النجم مهند يعود من روسيا بعد تصوير "Kurt Seyit & Şura"

روسيا / الخليج 365

غادر النجم التركى كيفانتش تاتليتوج، المعروف فى الوطن العربى باسم "مهند"، روسيا، بعد أن أمضى ما يقارب الثلاثة أشهر هناك.

واستغرق كيفانتش وقتا طويلا في تصوير مشاهد مسلسله الجديد " Kurt Seyit & Şura" في روسيا، والذي استقبلته الصحافة التركية باهتمام بالغ فور وصوله المطار.

وحرص المعجبين على التقاط الصور التذكارية مع نجمهم المفضل بطل فيلم "حلم الفراشة"، الذي أكد لهم انه افتقد اسطنبول وجمهوره كثيرا.

وعاد كيفانتش مع حبيبته الجديدة "باشاك"، والتى كانت قد سافرت إلى روسيا معه، لتتواجد برفقته طوال مدة التصوير.

ومن المعروف أن مسلسل " Kurt Seyit & Şura" سيتم عرضه على قناة " MBC"، التي غيرت اسم المسلسل إلى "ليث ونورا".