تراند اليوم : باسم يوسف لمحبّيه... ومنتقديه: "إنتو لسّه ما شفتوش حاجة!"

باسم يوسف لمحبّيه... ومنتقديه: "إنتو لسّه ما شفتوش حاجة!"

"البرنامج" في موسم جديد على "MBC مصر"... والحلقة الأولى "شكلِ تاني"

دبي - احمد جمال المجايدة

أخيراً، يعود باسم يوسف إلى الشاشة والجمهور، بحضوره المميّز، ليملأ الدنيا ويشغل الناس في "المحروسة" والمنطقة... والعالم، وذلك في موسم جديد من "البرنامج"، الذي تنطلق أولى حلقاته مساء الجمعة 7 فبراير الحالي، على قناة "MBC مصر".

"إنتو لسّه ما شفتوش حاجه!" قالها باسم يوسف لمحبّيه ومنتقديه على حدّ سواء، واعداً إياهم بجرعةٍ مضاعفة من المواضيع الشيّقة والملفات "الساخنة"... مُعبِّراً عن شوقه للذين افتقدوه، وغامزاً من قناة الذين لم يفتقدوه... ومعرباً عن سروره بالظهور على شاشة "MBC مصر"، عبر حلقة أولى وصفها بأنها "شكلِ تاني"... ومثنياً على كل فرد من أفراد فريق العمل.

إذاً، يترقّب الشارع المصري والعربي بشغفٍ اليوم، عودة "البرنامج"، وما سيحمله باسم يوسف من جديد ومفاجآت، في وقتٍ تشهد فيه القاهرة خصوصاً، والمنطقة عموماً، حراكاً سياسياً، وعدداً من المتغيّرات، على كافة الصعد والمستويات.

الأسئلة كثيرة... والأجوبة بعهدة باسم يوسف وحده، على "MBC مصر"، كل أسبوع، بدءاً من مساء الجمعة 7 فبراير 2014، في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

باسم يوسف و"البرنامج"... في الإعلام العالمي

· سلّطت العديد من الصحف والمواقع الالكترونية والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي المحلية والعالمية الضوء على "ظاهرة" باسم يوسف و"البرنامج". فعلى سبيل المثال، تمّت الإشارة عالمياً لهما، في أواخر العام 2013، من قبل المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في معرض انتقادها آنذاك لقمع الحريات الإعلامية في مصر، إثر استدعاء باسم يوسف إلى مكتب النائب العام، والبدء في التحقيق معه في الاتهامات الموجّهة إليه بخصوص ما سُميّ وقتها "إهانة رئيس الجمهورية المصرية".

· في شهر يونيو من العام 2012، دعا الإعلامي الأمريكي المعروف جون ستيوارت، مقدّم أحد أشهر البرامج الارتجالية السياسية- الاجتماعية الناقدة في العالم "ذا ديلي شو" – "The Daily Show"، باسم يوسف ليحل ضيفاً على البرنامج، وأجرى لقاءً مطوّلاً معه. وخلال اللقاء، خاطب جون ستيوارت باسم يوسف قائلاً: "إن برنامجك مميّز، وأنت مبدع فيه، إنه لبرنامج ذكي!". نالت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة على موقع البرنامج الالكتروني.

· أفردت كبرى شبكات التلفزة والصحف والمجلات العالمية عناوين واخبار وتقارير ومقالات بارزة، تطرّقت إلى باسم يوسف و"البرنامج"، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، صحيفة "ذا جارديان" البريطانية "The Guardian":

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/egyptian-tv-bassem-youssef-cbc-suspends،

ومجلة "بلومبرج بيزنس ويك" الأميركية " Bloomberg Businessweek":

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-27/egypt-channel-says-faces-ire-after-bassem-youssef-s-return.html ، وغيرها الكثير، الكثير.

· في العام 2013، تم اختيار باسم يوسف ضمن قائمة "أكثر 100 شخصية مؤثّرة في العالم" من قبل مجلة "تايم" الأمريكيةالعريقة

http://time100.time.com/2013/04/18/time-100/slide/bassem-youssef/

· استضافت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" باسم يوسف في لقاء متلفز على موقعها الالكتروني، وتطرّقت معه إلى مسألة "الرقابة" و"الرقابة الذاتية"، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية القائمة في مصر والعالم العربي.

http://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000002573848/excerpts-from-a-talk-with-bassem-youssef.html

· تم ترشيح "البرنامج" كـ "أفضل برنامج في عام 2013" من قبل موقع "يوتيوب" العالمي، الذي أعلن عن نيّته منحه جائزة خاصة، وذلك بُعيْد تخطّي عدد مشتركيه عتبة المليون و300 ألف مشترك.

· تبوّأ اسم باسم يوسف قائمة "الكلمات الأكثر بحثاً" في محرّك البحث العالمي "قوقل" "google.com" خلال العالم 2013.

· نال باسم يوسف جائزة "حرية الصحافة الدولية"، من قبل "لجنة حماية الصحفيين" - "CPJ International Press Freedom"عن العام 2013.

· وُصِفَ باسم يوسف من قبل الصحافة السويدية بأنه "أشجع مقدّم برنامج ساخر مصري" على الإطلاق، وذلك أثر عرضه وتعليقه على مقاطع عائدة للرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهو يتّهم فيها إسرائيل وأمريكا والغرب، ويحرّض عليهم، في الفترة التي سبقت تولّيه منصب رئاسة الجمهورية.

باسم يوسف... في الحياة المهنية

· تخرّج باسم يوسف من كلية الطب العام 1998، وحصل على شهادة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر من جامعة القاهرة.

· إلى جانب عمله الإعلامي، يشغل باسم يوسف منصب عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة.

· قبل ذلك، سافر باسم يوسف للإقامة والعمل في الولايات المتّحدة الأمريكية وأوروبا، في إحدى شركات الأجهزة الطبية التي تعمل على تطوير تكنولوجيا زراعة القلب والرئة.

· عاد بعدها باسم يوسف إلى مصر، حيث استكمل الاستحصال على شهاد الدكتوراه، قبل أن يعود ويسافر مجدداً إلى ألمانياللتدريب على جراحة زراعة القلب والأجهزة المعاونة لعضلة القلب.

· حصل باسم يوسف على رخصة مزاولة مهنة الطب في الولايات المتّحدة الأمريكية، العام 2005، كما نال إجازة "الزمالة" من كلية الجراحين البريطانية في العام 2006.

· توجّه باسم يوسف للعمل الإعلامي للمرّة الأولى في العام 2011، حيث قام بتسجيل برنامج أسماه آنذاك "باسم يوسف شو B+" وعرضه على موقع "يوتيوب" العالمي، حيث حقّق نسب مشاهدة عالية جداً.

· قدّم باسم يوسف "البرنامج" على شاشة "أون تي في" المصرية في العام 2011... وانتقل بعدها إلى شاشة "ٍسي بي سي" المصرية العام 2012.

· تُعرض أولى حلقات "البرنامج" على "MBC مصر"، كل أسبوع، بدءاً من مساء الجمعة 7 فبراير 2014، في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

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