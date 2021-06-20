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تراند اليوم : سعودية تعرض 5 ملايين ريال على اي رجل يقبل الزواج منها “بشروطها”

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ذكرت مجلة “رؤى” أمس أنها تلقت اتصالاً من سيدة سعودية ، تطلب فيه دفع 5 ملايين ريال (مليوناً و330 ألف دولار أميركي) لمن يتزوج منها وأوضحت السيدة أن همّ الزواج يعتبر الهاجس الأوحد بالنسبة لها
، كونها لم توفق في الاختيار حينما تزوجت في المرة الأولى والتي كانت الأخيرة، معللة بأن سبب طلاقها هو الطمع والجشع وحب المال بحسب موقع صراحة.وأضافت “لا يهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أو لاً، فأبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها، وعلى استعداد بأن أتزوجه مسياراً وأن أدفع له 5 ملايين ريال، ويسكن معي في “فيلتي” الخاصة، شريطة أن يوافق على كافة شروطي التي سأطلعه عليها لاحقاً” .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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