تراند اليوم : 6 فلسطينيات من بين أقوى 100 إمرأة عربية في العالم لعام

دبي / وكالات / مشرق نيوز

أصدرت مجلة آرابيان بيزنيس Arabian Business قائمة أقوى 100 إمرأة عربية في العالم لعام 2014، The World’s 100 Most Powerful Arab Women، من بينهن 5 فلسطينينات.

واعلنت آرابيان بيزنيس ان ستنظم بهذا المناسبة ،حفلا لتكريم السيدات العربيات المصنفات في القائمة يوم 12 اذار "مارس" الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخة لبنى القاسمي.

هذا، وأولت المجلة هذا العام اهتماما كبيرا لقطاع العلوم، لما يلعبه من دور في النمو الاقتصادي للدول العربية، معتمدا على الابتكار وثمار البحث العلمي والتكنولوجي، فضلا عن استيعاب طاقات الشباب الابتكارية في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة في الدول العربية.

وجاء في المرتبة الأولى للقائمة العامة للعام الرابع على التوالي وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخة لبني القاسمي، وفي المركز الثاني جاء السعودية صانعة الأفلام هيفاء المنصور، وفي المركز الثالث ريم الهاشمي من الإمارات، وفي المركز الرابع الناشطة توكل كرمان من اليمن، وفي المركز الخامس السعودية لبنى العليان في قطاع البنوك والتمويل.

فعلى مستوى القائمة الفرعية في مجال العلوم Science، جاءت 10 سيدات، هن: الدكتورة غادة محمد عامر "نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة بنها، من مصر، وهي وإحدى أهم 20 شخصية نسائية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي حسب مجلة مسلم سياينس البريطانية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال" وتعمل في مجال العلوم وجاءت في المركز 66 لقائمة المائة، الدكتورة حياة سندى من السعودية في المركز 11 وهى باحثة ومخترعة، ورنا دجاني من الأردن في المركز 13 وهى أستاذة جامعية، الدكتورة خولة الكريع من السعودية في المركز 16 وهى متخصصة في علاج السرطان، د. مناهل ثابت وهي يمينية مقيمة في الإمارات في المركز 19، والبروفيسور سميرة إسلام من السعودية في المركز 34 وهي أول سيدة سعودية تحصل على الدكتوراة ومتخصصة في مجال الأدوية، د. آيه بدير وهي لبنانية تحمل الجنسية الكندية في المركز 39، د. مريم مطر من الإمارات في المركز 41، د. نسرين غدار في المركز 59 من لبنان، والدكتورة إسمهان الوافي من المغرب في المركز 73. وفي مجال الرعاية الصحية Health care، جاءت د. حنان الكواري من قطر في المركز 24، والدكتورة سامية العمودي من السعودية في المركز 44 وهي متخصصة في علاج السرطان.

هذا وشملت القائمة علي المستوى النوعي للقطاعات: 10 سيدات في مجال العلوم، 24 سيدة ناشطة في مجال الثقافة والمجتمع، 16 سيدة في مجال الفنون والترفيه، 13 سيدة في مجال الإعلام، 8 سيدات في قطاع البنوك والتمويل، 6 سيدات في مجال تجارة التجزئة، 6 سيدات في مجال البناء والتشييد، 4 سيدات في مجال تكنولوجيا المعلومات، 3 سيدات في مجال الاستشارات القانونية، 3 سيدات في مجال المواصلات، وسيدتان في مجال الرعاية الصحية، وسيدتان في مجال العمل الحكومي، وسيدة واحدة في مجال التعليم والصناعة والطاقة.

وأهم الجنسيات العربية والتوزيع الجغرافي للشخصيات النسائية، التي شملتها القائمة، عربيا كانت: الإمارات 24 (منهن 4 من أصول لبنانية، فلسطينية، أردنية ويمنية)، لبنان 17 (منهن واحدة في الإمارات والأخري في كندا)، السعودية 16 (منهن واحدة من أصول أردنية)، مصر 12 (منهن 3 سيدات في أميركا)، الكويت 9، فلسطين 5 (منهن واحدة في الإمارات والثانية في أميركا)، الأردن 5 (منهن واحدة في السعودية والثانية في الإمارات)، )، قطر 4 (منهن واحدة جزائرية)، العراق 3 (منهن واحدة في المملكة المتحدة)، المغرب 3، تونس 2، سورية 2 (منهما واحدة في أميركا)، الجزائر سيدة واحدة، وكذلك واليمن سيدة واحدة. وكانت هناك سيدات عربيات في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وكندا. مع مراعاة أن البعض منهم يحمل جنسية آخرى غربية أو يقيم في دولة ثانية.

أما بالنسبة لتفاصيل أقوى النساء في كل دولة عربية حسب تصنيف مجلة آرابيان بيزنيس، فإننا سنجد التالي:

24 إمرأة من الإمارات، منهن 4 سيدات من أصول من لبنان واليمن والأردن وفلسطين، والسيدات هن:الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات في المركز الأول، وفي المركز الثالث ريم الهاشمي، ونايلة حايك في تجارة التجزئة من أصول لبنانية في المركز السادس، وأمينة الرستماني في الإعلام في المركز 12، مناهل ثابت "في العلوم في المركز 19 من أصول يمنية، وفاطمة الجابر في التشييد في المركز العشرين، رجاء عيسى القرق في التشييد المركز 25، أمل القبيسي في الثقافة والمجتمع المرتبة 35، نورا الكعبي في الإعلام المركز 39، مريم مطر في العلوم المركز 41، سلمى حارب في الصناعة المركز 48، نشوى الرويني في الإعلام المركز 51، مونة حارب في الثقافة والمجتمع المركز 54، جوويل ماريدنيان في الترفيه والفنون في المركز 65، إنجي شالهوب في تجارة التجزئة المركز 69، نسرين شوكير في تجارة التجزئة المركز 70، هند صديقي في تجارة التجزئة المركز 74، نائلة الخاجة في الترفية والفنون المركز 80، ساره شوهيلق في الثقافة والمجتمع المركز 82، المطربة أحلام في الترفية والفنون المركز 84، زينة طبري في التشييد في المركز 91، منى عطية في تجارة التجزئة المركز 95 من أصول فلسطينية.

وهناك 16 سيدة من المملكة العربية السعودية، هن: هيفاء المنصور في المركز الثاني وتعمل في قطاع الترفية والفنون، لبنى العليان في المركز 5 وتعمل في البنوك والتمويل، بيان محمد زهران في المركز 7 وتعمل في الاستشارات القانونية، منى المنجد في المركز 9 في مجال الثقافة والمجتمع، حياة سندى في المركز 11 وتعمل في مجال العلوم، خولة الكريع في المركز 16 وتعمل في مجال العلوم، ثومية الجبرتي في المركز 22 وتعمل في الإعلام، منال الشريف في المركز 32 وتعمل في الثقافة والمجتمع، ناهد طاهر في المركز 33 وتعمل في البنوك والتمويل، البروفيسور سميرة إسلام في المركز 34 وتعمل في مجال العلوم، سامية العمودي في المركز 44 وتعمل في العلوم "الرعاية الصحية"، نسرين سعيد في المركز 47 وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي من أصول أردنية، بدرية البشر في المركز 52 في مجال الإعلام، ثريا أحمد عبيد في المركز 55 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع، منى أبو سليمان في المركز 61 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع، لاما سليمان في المركز 88 عن فئة الثقافة والمجتمع.

وجاء من لبنان 17 سيدة، هن: نايلة حايك في المركز 6 وتعمل في تجارة التجزئة وتقيم قي الإمارات، ليلى الصلح في المركز 14 وتعمل في الثقافة والمجتمع، آيه بدير في المركز 39 وتعمل في المجال العلوم ومقيمة في كندا، جارث النجار في المركز 45 وتعمل في مجال البنوك والتمويل، نادين لبكي في المركز 49 وتعمل في الفنون والترفية، حنان شايخ في المركز 56 وتعمل في الفنون والترفية، المطربة فيروز في المركز 58 وتعمل في الفنون والترفيه، نسرين غدار في المركز 59 وتعمل في مجال العلوم، جومانة حداد في المركز 62 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع، رينيه عباس في المركز 63 وتعمل في تكنولوجيا المعلومات، المطربة نانسي عجرم في المركز 64 وتعمل في الترفية والفنون، هند حبيقة في المركز 76 وتعمل في تكنولوجيا المعلومات، رباب الصدر في المركز 79 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع، منى بوارشي في المركز 83 وتعمل في مجال المواصلات، كريستين صفير في المركز 87 وتعمل في مجال تجارة التجزئة، المطربة إليسا في المركز 93 وتعمل في مجال الترفية والفنون، المطربة نجوى كرم في المركز 98 وتعمل في الفنون والترفيه.

وهناك 12 سيدة من مصر، منهن 3 يقيمن في الولايات المتحدة، وهذه السيدات هي: ميرفت التلاوي وتعمل في قطاع الثقافة والمجتمع في المركز 15، تهاني الجبالي وتعمل في مجال القضاء والاستشارات القانونية في المركز 23، نوال السعداوي تعمل في مجال الثقافة والمجتمع في المركز 26، الفنانة يسرا وتعمل في مجال الترفية والفنون في المركز 29، لميس الحديدي وتعمل في مجال الإعلام في المركز 31، حنان سليمان وتعمل في الإعلام في المركز 37، هدى قطب وتعمل في الإعلام في المركز 60 ومقيمة في الولايات المتحدة، الدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وإحدى أهم 20 شخصية نسائية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي حسب مجلة مسلم ساينس البريطانية وتعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا في المركز 66، منى الطحاوي تعمل في الإعلام في المركز 68 وتقيم في الولايات المتحدة، داليا مجاهد تعمل في مجال الثقافة والمجتمع في المركز 90 وتقيم في الولايات المتحدة، أنيسة حسونة وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع في المركز 94، وسحر السلاب وتعمل في مجال البنوك والتمويل في المركز 97.

توجد 9 سيدات من الكويت، هن: شيخة البحر في المركز 21 وتعمل في البنوك والتمويل، مها الغانم في المركز 27 وتعمل في مجال التمويل والبنوك، رشا الرومي في المركز 43 وتعمل في المواصلات، سعاد الحميدي في المركز 46 وتعمل في البنوك والتمويل، فاتن النقيب في المركز 50 وتعمل في الاستشارات القانونية، سارة أكبر تعمل في مجال الطاقة في المركز 67، دونا سلطان تعمل في مجال التشييد في المركز 78، هنادي الصالح تعمل في مجال المواصلات في المركز 89، غصن الخالد تعمل في مجال التشييد في المركز 99.

وهناك 5 سيدات من فلسطين، هن: الفنانة سامية حلبي في المركز 10 وتعمل في مجال الفنون والترفيه، هيام عباس في المركز 36 وتعمل في الفنون والترفيه، عبير أبو غيث في المركز 53 وتعمل في تكنولوجيا المعلومات، آن ماري جاسير في المركز 77 وتعمل في الترفيه والفنون، ومنى عطية في المركز 95 وتعمل في تجارة التجزئة وتقيم في الإمارات.

وهناك 5 سيدات من الأردن، هن: رنا داجاني وتعمل في مجال العلوم في المركز 13، رندا أيوب تعمل في مجال الإعلام في المركز 30، نسرين سعد تعمل في تكنولوجيا المعلومات في المركز 47 وتقيم في المملكة العربية السعودية، نسرين شوكير تعمل في تجارة التجزئة في المركز 70 وتقيم في الإمارات، وفي المركز رقم 100 توجد ثريا سلطي وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع.

ومن قطر جاءت 4 سيدات، هن: حنان الكواري في المركز 24 وتعمل في مجال العلوم "الرعاية الصحية"، بثينة الأنصاري في المركز 41 وتعمل في الثقافة والمجتمع، خديجة بن قنة في المركز 85 وتعمل في الإعلام مقدمة برامج في قناة الجزيرة وهي جزائرية الجنسية، شريفة فاضل في المركز 92 وتعمل في الثقافة والمجتمع.

ومن العراق جاءت 3 سيدات، هن: زها حداد في المركز 8 وتعمل في مجال التشييد وتقيم في المملكة المتحدة، حمدية الجاف في المركز 18 وتعمل في مجال البنوك والتمويل، زينب صلبي في المركز 72 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع ناشطة وتقيم في الولايات المتحدة. وتوجد 3 سيدات من المغرب، هن: مها لازيري تعمل في التعليم في المركز 17، فاطمة مرنيسي تعمل في الثقافة والمجتمع ناشطة نسائية في المركز 42، إسمهان الوافي تعمل في مجال العلوم في المركز 73.

ومن تونس جاءت سيدتان، سهير بلحسن في المركز 28 وتعمل في الثقافة والمجتمع "حقوق الإنسان"، وأميرة يحياوي في المركز 81 وتعمل في ناشطة مجال الثقافة والمجتمع. ومن سورية جاءت سيدتان، هالة جورناني في المركز 40 وتعمل في الإعلام وتقيم في الولايات المتحدة، والمطربة أصالة نصري في المركز 96 وتعمل في الترفيه والفنون. ومن الجزائر جاءت إلهام مستغماني في المركز 75 وتعمل في مجال الترفية والفنون. ومن اليمن جاءت توكل كرمان في المركز 4 وتعمل في مجال الثقافة والمجتمع.