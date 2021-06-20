تراند اليوم : وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

مشرق نيوز /

جسم الإنسان يفقد بشكل تدريجياً يومياً كمية تعادل ليترين و نصف الى ثلاث لبترات من الماء هذه الكمية يحتاجها الجسم لأداء مهامه اليومية على أكمل وجه هذه الكمية من الماء من المفروض على الجسم ان يدخله كمية مماثلة لها تقريباً و إذا لم يحدث هذا يبدأ التجفاف في الجسم و من سخرية الأقدار ان الإنسان عموماً عندما يشعر بالعطش

ساعتها يكون قد فقد 2% تقريباً من كمية الماء الموجودة في جسده

الماء و دماغ الإنسان

الخلايا الدماغية تحتوي 85% من الماء

عندما يبدأ الجسم بالتجفاف كل أعضاء الجسم تعاني و لكن بالدرجة الأولى الدماغ .

تبدأ اعراض وجع الرأس في الظهور

تضعف مهارات الإنسان العقلية البسيطه

تضعف الذاكرة القريبة بمعنى أن الإنسان قد يتذكر ما حدث من سنين طويلة لكنه قد لا يذكر ما حدث البارحة

رأينا ما تأثير التجفاف على الدماغ فلنر تأثيره على الدم

الدم يحتوي ما مقداره 95 م من عوارض التجفاف إرتفاع ضغط الدم عند الإنسان لأن الآليات الدفاعية التي تعمل عادة على إبقاء الضغط في حدوده الطبيعية ما أمكن تتعطل في حال وجود التجفاف في الجسم

فلنر كيف سيتعامل الجلد مع هذا الواقع ؟؟

ان الجلد يحتوى %70 من وزنه ماء

كل يوم يفقد الإنسان جزء من الماء عن طريق مسام الجلد المكيفات في البيوت و أماكن العمل أنواع الصابون السيئة تعطل عمل الجلد مما يتسبب في جفافه فيلجأ البعض و خصوصاً النساء الى إبتياع أغلى الكريمات لإزالة القشب و كان الأحرى بالجميع شرب كوب ماء كبداية

جسم الإنسان يفقد بشكل تدريجياً يومياً كمية تعادل ليترين و نصف الى ثلاث لبترات من الماء هذه الكمية يحتاجها

الجسم لأداء مهامه اليومية على أكمل وجه هذه الكمية من الماء من المفروض على الجسم ان يدخله كمية مماثلة لها تقريباً و إذا لم يحدث هذا يبدأ التجفاف في الجسم و من سخرية الأقدار ان الإنسان عموماًعندما يشعر بالعطش

ساعتها يكون قد فقد 2% تقريباً من كمية الماء الموجودة في جسده

الماء و دماغ الإنسان

الخلايا الدماغية تحتوي 85% من الماء

عندما يبدأ الجسم بالتجفاف كل أعضاء الجسم تعاني و لكن بالدرجة الأولى الدماغ .

تبدأ اعراض وجع الرأس في الظهور

تضعف مهارات الإنسان العقلية البسيطه

تضعف الذاكرة القريبة بمعنى أن الإنسان قد يتذكر ما حدث من سنين طويلة لكنه قد لا يذكر ما حدث البارحة

رأينا ما تأثير التجفاف على الدماغ فلنر تأثيره على الدم

الدم يحتوي ما مقداره 95 م من عوارض التجفاف إرتفاع ضغط الدم عند الإنسان لأن الآليات الدفاعية التي تعمل عادة على إبقاء الضغط في حدوده الطبيعية ما أمكن تتعطل في حال وجود التجفاف في الجسم

فلنر كيف سيتعامل الجلد مع هذا الواقع ؟؟

ان الجلد يحتوى %70 من وزنه ماء

كل يوم يفقد الإنسان جزء من الماء عن طريق مسام الجلد المكيفات في البيوت و أماكن العمل أنواع الصابون السيئة تعطل عمل الجلد مما يتسبب في جفافه فيلجأ البعض و خصوصاً النساء الى إبتياع أغلى الكريمات لإزالة القشب و كان الأحرى بالجميع شرب كوب ماء كبداية

دور الماء في العظام

الى آخره

لن أطيل عليكم الحديث و اعتقد من خلال النقاش ممكن توضيح كل ليس واضحاً كفاية