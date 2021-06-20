تراند اليوم : فم الشيطان يستهوي الزوار علي ضفاف الاطلسي !

فم الشيطان يستهوي الزوار علي ضفاف الاطلسي !

كاشكايش – البرتغال - من جمال المجايدة

ابرز مايمكن مشاهدته في بلدة كاشكايش البرتغالية الواقعة علي اقصي نقطة في الغرب الاوروبي علي ضفاف الاطلسي هو / فم الشيطان / الذي يستهوي زوار البلدة من الشرق والغرب .

وقفنا نتأمل فم الشيطان وسط الطبيعة الساحرة علي شاطئ الاطلسي وكانت تلك المحطة لرحلتنا قد نقلتنا الي اخر نقطة لليابسة لقارة اوروبا كلها , حيث هناك في ذاك المكان الساحر تنتهي حدود القارة الاوروبية وهي منطقة صخرية ساحرة بفعل الطبيعة وعوامل الزمن وامواج المحيط العاتية التي تفعل فعلها الاسطوري في الجرف المتعرج العملاق .

/ فم الشيطان / عزيزي القارئ هو الاخذوذ العملاء الذي نتحته مياة الاطلسي في حافة الجرف القاري الذي يرسم نهاية القارة الاوروبية هناك , وتقول الاسطورة ان الشيطان كان يسكن تلك المنطقة الصخرية ويخيف سكان البلدة ليلا لشدة صوته والناس نيام , مما دفع الكثير منهم الي مغادرة المنطقة الساحلية والرحيل الي مدن وقري اخري خشية من الشيطان العملاق الذي لايصدر عنه سوي اصوات مخيفة.

ويقال ان بلدة "كاشكايش" البرتغالية كانت بلدة للصيادين الذين هجروها خشية من / فم الشيطان / الي مناطق اخري لتتحول مع مرور الوقت الى بلدة سياحية تجذب السواح والزوار والمصطافين من كل العالم، ولا تبعد عن العاصمة لشبونة سوى مسافة 45 كلم ويمكن الوصول إليها بالقطار والباص والسيارة وحتى بواسطة الدراجات الهوائية. .

غير ان الواقع يقول ان / فم الشيطان / ماهو الا اسطورة ابتدعها احد كتاب البلدة في رواياته وكتبه استوحاها من اصوات امواج الاطلسي حينما تزمجر في الشتاء وترتفع الي اكثر من 20 مترا , وتصدر الاصوات المخيفة عادة حينما تتكسر الامواج العاتية في فجوة عملاقة في الاخذوذ الصخري الذي يرسم نهاية القارة الاوروبية من جهة الولايات المتحدة الامريكية .

ومع مرور الوقت اصبح / فم الشيطان / مقصدا سياحيا رائعا خاصة لدي العائلات التي تبحث عن ملاذات امنة ومريحة وحيوية مثل بلدة كاشكايش . – انتهي -