تراند اليوم : "سحر سلامة"جاسوسة الموساد المصرية مارست الجنس لجمع المعلومات

القاهرة / الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تفاصيل مهمة في قضية التجسس الجديدة، والمتهم فيها أربع متهمين من بينهم ضابطان بجهاز "الموساد" الإسرائيلي بتكوينهم شبكة تجسس على الأراضي المصرية لصالح إسرائيل،

تتمثل في اعترافات المتهمة سحر سلامة المتهمة في القضية؛ والتي سجلت اعترافات خطيرة أكدها تقرير الأمن القومي.

أدلت المتهمة خلال التحقيقات أنها أقامت علاقات مشبوهة للحصول على معلومات تتعلق بالأمن القومي، وأنها استغلت عملها كصحفية للحصول على تلك المعلومات.

وأضافت فى التحقيقات، أنها حصلت على ملابس وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل وعطور مقابل كتابة تقرير عن الجيش المصرى، وتسليحه وأحداث ثورة 25 يناير.

وقالت إنها كانت تعتقد في بداية الأمر أن ضابط الموساد المتهم معها في القضية، يعمل في المافيا الإيطالية وليس في الموساد الإسرائيلي.

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنها حصلت على قرابة 2500 يورو مقابل تقرير احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعات، وكانت تحصل على مبلغ 500 يورو كراتب عن كل تقرير, فيما كشفت تقارير الأمن القومي أن المتهمة سيئة السمعة، واعتادت ممارسة الجنس مع الرجال.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول "رمزي الشبيني" كان قد أدلى في التحقيقات بمعلومات تفيد أنه تقدم في 3 يوليو 2013 إلى مقر المخابرات العامة المصرية وقدم إقرار بتعاونه والمتهمة الثانية مع المخابرات الإسرائيلية، إلا أن التحقيقات والتحريات أثبتت كذبه.