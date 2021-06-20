تراند اليوم : مركز دي ان ايه في ابوظبي يعالج الاكتئاب بالطب الياباني القديم

مركز دي ان ايه في ابوظبي يعالج الاكتئاب بالطب الياباني القديم

ابو ظبي / الخليج 365

أعلن مركز " دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة والاستشفاء " في جزيرة السعديات بابوظبي عن افتتاح عيادة طاقة متخصصة لاستخدام الطب الياباني القديم في تقوية مستويات الطاقة في الجسم بهدف تنشيطه وتخفيف الآلام وتحقيق توازن في أعضاء الجسم مما يؤدي إلى تخفيف حالة الاكتئاب عند المريض.

وقال الدكتور نسيم اشرف الرئيس التنفيذي للمركز في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "تظهر أحدث الأبحاث أنمشاكل الاكتئاب وتقلب المزاج يمكن أن يكون سببه نقص وراثي من عجز المريض على الاستفادة من فيتامينحمض الفوليك - نتيجة ضعف عملية الأيض لديهم."

واضاف د. نسيم:"من خلال اختبار بسيط للدم والجينات يمكننا تحديد هؤلاء المرضى الذين يمكن بعد ذلك التعامل معهم وعلاجهم حيث أظهرت الأبحاث أن ما يصل إلى 70٪ من المرضى الذين عولجوا بهذه الطريقة تحسنت حالتهم في حين تم شفاء نحو 45% منهم."

ومن جانبه اشار الدكتور جوشوا بيركا الخبير في المركز الى ان من أفضل فوائد هذه التقنية العلاجية هي قدرتها على التركيز على مشاكل صحية محددة وخاصة الألم المزمن المتصل بالعضلات والمفاصل والهيكل العظمي.

واضاف د. بيركا :" ان هذه التقنية التي تعرف باسم "تيو نا" تعد فعالة بشكل خاص لآلام المفاصل - مثل التهاب المفاصل - عرق النسا، وتشنجات العضلات والام الظهر والعنق والكتفين كما أنها تساعد في علاج الحالات المزمنة مثل الاكتئاب، والأرق، والإمساك، والصداع، بما في ذلك الصداع النصفي والتوتر الناجم عن الإجهاد".

واوضح ان هذه التقنية تهدف بالأساس الى الوقاية ومنع المشاكل الصحية وليس فقد تصحيحها وذلك عن طريق الحفاظ على طاقة الجسم في حالة توازن، والمحافظة على الصحة.

وبحسب المركز فان هذه الجلسات العلاجية تكلف 12 الف درهم اذ تشمل 12 جلسة و12 زيارة للعيادة بالاضافة الى اجراء الاختبارات.

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