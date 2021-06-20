تراند اليوم : العفو الدولية: "تطهير عرقي" ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

بانجي / مشرق نيوز

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان مليشيات مسيحية في أفريقيا الوسطى بارتكاب جرائم بحق المسلمين هناك.

كما اتهمت المنظمة قوات حفظ السلام الدولية بعدم التدخل لمنع ما اسمته "عمليات تطهير عرقي" في أفريقيا الوسطى.

وجاء في تقرير المنظمة الذي نشر اليوم الأربعاء أن هذا أدى إلى فرار جماعي غير مسبوق تاريخيا للمسلمين في الجمهورية.

وتعيش أفريقيا الوسطى التي يقطنها غالبية مسيحية في فوضى منذ استيلاء متمردين إسلاميين على السلطة العام الماضي.

وقالت جوان مارينر الخبيرة لدى المنظمة: "إلحاحية الوضع تتطلب تدخلا فوريا. حان الوقت لأن تحمي مهمة السلام في أفريقيا الوسطى المدنيين وترسل قوات إلى المناطق المتضررة وتنهي النزوح".

تجدر الإشارة إلى أن قوات حفظ السلام الدولية في أفريقيا الوسطى تضم 4 آلاف جندي أفريقي و1600 جندي فرنسي. ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال 500 جندي آخر في أقرب وقت ممكن، وتدرس ألمانيا إرسال طائرة محملة بمعدات طبية.

ومن ناحية أخرى، ذكر سليمان ديابات الممثل المحلي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك نحو 800 ألف نازح داخل أفريقيا الوسطى حاليا، مشيرا إلى أن 75 في المئة منهم من النساء والأطفال.

وقال ديابات: "الدولة منهارة بالكامل: التجارة والزراعة متوقفان ومعظم المراكز الصحية مدمرة". وأضاف ديابات أن المدارس مغلقة منذ أشهر لتجنيد الأطفال على يد جماعات مسلحة، وقال: "كل يوم يموت أشخاص هنا حتى أصبح ذلك من الأمور العادية".

واستندت منظمة العفو الدولية في تقريرها على بيانات أكثر من مئة شاهد عيان في شمال غرب البلاد.

وذكرت المنظمة أن أسوأ هجوم دموي وقع هناك حتى الآن كان في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي عندما قتل مسيحيون في منطقة بوسيمبتيلي أكثر من مئة مسلم. وأضافت المنظمة أن من بين القتلى العديد من النساء وكبار السن.

وجاء في التقرير: "القوات الدولية تهاونت في إرسال جنود إلى تلك المناطق، وهو ما جعل المدنيين دون أدنى حماية".

وتضمن التقرير شهادات مفزعة، حيث ذكر طفل يدعى عبد الرحمن أن إحدى المليشيات المسيحية أوقفت شاحنة كان بداخلها مع عائلته وطلبت من جميع الركاب المسلمين النزول بسرعة، ثم أطلق الرجال المسلحون النار على ستة من أفراد عائلته، بينهم ثلاثة أطفال